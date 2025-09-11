Η Τίλντα Σουίντον και ο Βιμ Βέντερς, ο Τιάγκο Ροντρίγκες και ο Ρόμπερτ Άικ, ο Γιούργκεν Τέλλερ και ο Γιώργος Λάνθιμος, η Νταιάνα Μόργκαν (Φιλομένα Κανκ) και ο The Boy, ο Ρομέν Γαβράς, ο Γιάννης Οικονομίδης, η Μιράντα Τζουλάι και ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Μαριάνο Πενσότι και ο Γκάμπορ Μάτε, συναντώνται στην Αθήνα για χάρη ενός οικογενειακού πορτρέτου.

Δεκαπέντε χρονών γίνεται εφέτος η Στέγη -«τόσο γρήγορα, τόσο ωραία», όπως σχολίασε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου ανοίγοντας την παρουσίαση του προγράμματος 2025-2026 στη φιλόξενη σαν θερινό σινεμά Μάνδρα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μετά την προβολή ενός εξαιρετικού βίντεο με στιγμές της πορείας αυτής.

Advertisement

Advertisement

Στην ιδιαίτερη χρονική στιγμή, που συμπίπτει με τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση, η Στέγη επιλέγει ως θεματική τις «Οικογένειες» -τον πυρήνα της ζωής αλλά και την κοινότητα: «Τις αγαπάμε, δεν τις αντέχουμε, μας αγαπάνε, τις απορρίπτουμε, τις αγαπάμε, μας απορρίπτουν. Μας πληγώνουν, τις βρίζουμε, τις λέμε σόι, βλέπουμε τις παλιές φωτογραφίες και δακρύζουμε, κάποιοι παιδευόμαστε να φτιάξουμε καινούριες που θα τις λέμε “δικό μας δημιούργημα”, άλλοι όχι. Αγκαλιαζόμαστε, τσακωνόμαστε για το πατρικό, μαζευόμαστε στις γιορτές και μετά αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή, νοσταλγούμε τα τραπεζώματα που πέτυχαν γιατί γελάσαμε, διαλυόμαστε για το τίποτα, τα βρίσκουμε στο πρόβλημα, και ξανά από την αρχή. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες. Είναι οι φίλοι και τους έχουμε “σαν οικογένεια”, “καλύτερα από οικογένεια”. Είναι οι σύντροφοι ζωής. Εκείνοι που διαλέξαμε και μας διάλεξαν. Κάποιο μυστικό συστατικό μάς συνδέει με εκείνους που ονομάζουμε και νιώθουμε οικογένεια. Δεν έχει όνομα. Είναι στ’ αλήθεια μυστικό».

Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Φωτογραφία @Pinelopi_Gerasimou

Η έναρξη της θεατρικής σεζόν γίνεται στην Κεντρική Σκηνή με «Το Παρελθόν»(Le Passé) από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, Julien Gosselin (16 – 19 Οκτωβρίου), μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ.

Ακολουθεί ο «Οιδίποδας» του Robert Icke (20 Νοεμβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025) στην Κεντρική Σκηνή, μία σύγχρονη διασκευή της τραγωδίας, στην οποία ο Οιδίποδας δεν είναι βασιλιάς, αλλά μέλλων πρόεδρος μίας δυτικής χώρας, με τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης.

©Yiorgos Kaplanidis

Ο Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας Mariano Pensotti, στην τρίτη συνεργασία του με τη Στέγη, ανεβάζει στη Μικρή Σκηνή την ελληνική εκδοχή του νέου έργου του, «Αχόρταγη Σκιά» (A Voracious Shadow, 5 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026), με ήρωες έναν ορειβάτη και τον ηθοποιό που τον ενσαρκώνει σε μια ταινία και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι.

Στο «Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» (12 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026) ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Γιώργος Γούσης στήνουν στην Κεντρική Σκηνή «την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα ως μια εμπειρία για ανήσυχους θεατές -όχι για παιδιά», όπως είπε ο Αγγελάκας.

Το πρόγραμμα της σεζόν συμπληρώνει ένα τριπλό αφιέρωμα στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, «Ο Χορός των Εραστών», με τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου,τοέργο-ύμνος στις σχέσεις αγάπης και τη συντροφικότητα (4 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026 στη Στέγη, 22 – 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης), επαναλαμβάνεται, ενώ τη σκυτάλη παίρνει το πιο πρόσφατο έργο του «Απόσταση» (La Distance, 7 – 10 Μαΐου 2026), όπου μια κόρη και ένας πατέρας κατοικούν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες – κυριολεκτικά. Ακολουθεί το «By Heart» (11 – 12 Μαΐου 2026), το οποίο παρουσιάζεται στη Στέγη για δεύτερη φορά, μια δεκαετία μετά την αρχική του παρουσίαση. Στο έργο, που έλαβε σάρκα και οστά όταν η γιαγιά του συγγραφέα άρχισε να χάνει την όρασή της, η οικογένεια γίνεται συλλογική πράξη: το κοινό, μέσα από αποστήθιση, κρατά στη μνήμη του ένα σαιξπηρικό σονέτο και, μαζί, μια κληρονομιά. Για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε ό,τι θυμόμαστε.

Advertisement

©Simon Gosselin

Εκθέσεις

Η Στέγη εγκαινιάζει τον νέο της βιομηχανικό χώρο, Onassis Ready, με την έκθεση you are invited του Juergen Teller (18 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου). Ένα ωμό και τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν πρόσωπα αγαπημένα, σώματα καθημερινά και ευάλωτα, στιγμές οικειότητας, φθοράς και αναγνώρισης.

©Juergen Teller

Στο Onassis Ready θα ζήσουμε λίγη από τη μαγεία της Tilda Swinton. Στο Ongoing, μια διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης με το EyeMuseum (2 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2026), η Τίλντα συναντά τους συγγενείς που επέλεξε και στήνει μαζί τους μια ρετροσπεκτίβα στο έργο και τη ζωή της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul. Μια έκθεση-παράσταση μνήμης για να ξαναδούμε τις ταυτότητες και τις οικογένειες που κατοικούν μέσα μας.

Advertisement

Στο -1 της Στέγης (7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026) θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη φωτογραφική του έκθεση, The Photographs, τέσσερα φωτογραφικά σύνολα της τελευταίας πενταετίας, τρία εκ των οποίων γεννήθηκαν στο περιθώριο των γυρισμάτων των πρόσφατων ταινιών του. Το τέταρτο, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτυπώνοντας το βλέμμα του σε Αθήνα και Αιγαίο, με μια στοχαστική ματιά στην έννοια της οικειότητας και των οικογενειακών δεσμών.

Courtesy Yorgos Lanthimos

Λέξεις & Σκέψεις

Wim Wenders (Συζήτηση & Κινηματογραφικό αφιέρωμα, 14 – 16 Νοεμβρίου). Στα 80 χρόνια από τη γέννησή του, η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του, με ταινίες του από το 1970 έως και σήμερα, και μια συζήτηση μαζί του στην Κεντρική Σκηνή.

Advertisement

Peter Lindbergh

Diane Μorgan (7 Ιανουαρίου 2026). Γνωστή και ως Philomena Cunk, το παγκόσμιο κωμικό φαινόμενο έρχεται να μιλήσει στην Κεντρική Σκηνή. Μπορεί η Philomena Cunk να αλλάξει τον τρόπο που γυρίζεται ένα ντοκιμαντέρ σήμερα; Η απάντηση οδηγεί στην Diane Morgan, που έχει τελειοποιήσει τον ρόλο της παρουσιάστριας, ψευδοντοκιμαντέρ μέσα από το κωμικό alter ego της. Η Cunk είναι εκκεντρική, κακώς πληροφορημένη και σχεδόν πάντα λάθος. Τον χειμώνα του 2026 φέρνει τις εντελώς παράλογες ερωτήσεις της στη Στέγη.

Miranda July (30 Απριλίου 2026). Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο All Fours, η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Τη συζήτηση θα πλαισιώσουν hidden gems ταινίες μικρού μήκους της δημιουργού και η εμβληματική ταινία της, Me and You and Everyone We Know.

Gabor Maté (23 Μαΐου 2026). Ο κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών μπεστ σέλλερ έρχεται στη Στέγη για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες του σύγχρονου ανθρώπου που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η παρουσία του στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.

Advertisement

Μουσική

Advertisement

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινάει με το καθιερωμένο Block party στη γειτονιά της Στέγης, που θα γιορτάσει τα 15 της χρόνια με ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στις 9 Οκτωβρίου. Headliners του φετινού street party της Στέγης o Daniel Avery και οι Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο σετ που φέρνει την club culture στον δρόμο. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται τον παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman και special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats χτυπούν μαζί, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης STEGI.RADIO κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο με το STEGI.RADIO TakeOver (13 & 14 Φεβρουαρίου 2026). Δύο εκρηκτικές νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την απελευθερωτική δύναμη του clubbing. Από τον ambassador της techno του Ντιτρόιτ, Carl Craig, και τον εμβληματικό Moodymann έως την ανατρεπτική MC Yallah και τον οργιώδη Omar Souleyman, το TakeΟver επιστρέφει με εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και ένα lineup που υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης. Μια κοινότητα στο ίδιο dancefloor. Το Borderline Festival (3 & 4 Απριλίου 2026) στη 15η εκδοχή του καταλαμβάνει το Onassis Ready και βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά σε θυελλώδη ηχητικά τοπία, εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στον πειραματισμό και τις νέες club φόρμες. Δύο ημέρες, δεκάδες DJ sets και live acts και ένας χώρος που πάλλεται σαν ζωντανός οργανισμός.

O The Boy έρχεται τον Ιούνιο στη Στέγη (5 & 6 Ιουνίου 2026) με ένα αλλόκοτο takeover. «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» λέει – προτού ξεδιπλώσει σε κάθε γωνιά της Στέγης τη δική του Αυστραλία, που κάπως έτσι παίρνει τη μορφή συναυλίας, παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, ψυχεδελικού ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους και τα φουαγιέ, μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του.

Advertisement

Κινηματογράφος

Στη Στέγη θα προβληθούν οι πανελλήνιες πρεμιέρες ταινιών: The Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (23 Σεπτεμβρίου) και The Secret Agent του Kleber Mendonça Filho, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας (2 Οκτωβρίου).

Σε συμπαραγωγή του Onassis Culture, θα παιχτούν στη Στέγη σε πανελλήνια πρεμιέρα οι ταινίες των: Sacrifice του Romain Gavras (30 Οκτωβρίου), Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη (24 Νοεμβρίου), How to Shoot a Ghost του Charlie Kaufman (10 Δεκεμβρίου) και Gorgoná της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 θα κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στη Στέγη η παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή, που παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της περιοδείας του Εγκάρσιου Προσανατολισμού.

Sacrifice του Romain Gavras

Χορός

Ο Φεβρουάριος φέρνει το φεστιβάλ σύγχρονου χορού Onassis Dance Days (5 – 8 Φεβρουαρίου 2026), που φέτος εστιάζει στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Η φετινή ξένη παραγωγή που εντάσσεται στο φεστιβάλ ανήκει στην εκρηκτική Marlene Monteiro Freitas με το NÔT (6 – 8 Φεβρουαρίου 2026), μια υπερβατική, υπνωτιστική χορογραφική αφήγηση, γεμάτη θραύσματα από ονειροφαντασίες και εφιάλτες. Σαν μια ανάμνηση από τις Χίλιες και μία νύχτες και την πράξη επιβίωσης της Σεχραζάντ, που έλεγε κάθε βράδυ ημιτελείς ιστορίες στον γυναικοκτόνο βασιλιά και σύζυγό της για να γλιτώσει τη θανάτωσή της.

Γιάννης Πετρίδης – Φωτογραφία @Pinelopi_Gerasimou

Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της χθεσινής παρουσίασης ήταν η απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του θρυλικού ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη από το Ίδρυμα Ωνάση, ο οποίος, όπως επισήμανε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, «δεν πούλησε τη συλλογή, έκανε πρόταση δωρεάς της στο Ίδρυμα». Πρόκειται για ένα θησαυρό, που περιλαμβάνει από δισκάκια των 60s και βιβλία, έως soundtracks, «όλο το ιταλικό, γαλλικό και ελληνικό τραγούδι -από ρεμπέτικα έως τελευταίες κυκλοφορίες», σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη Πετρίδη. Το αρχείο έχει μεταφερθεί στη Στέγη με την προοπτική ενός νέου ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση και έρευνα. Επίσης, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλούσια συλλογή του, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Επίσης, το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον επιδραστικό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη και μια ειδική ομάδα αρχειονόμων, επιμελητών και ψηφιοποιητών, ταξινόμησαν και ψηφιοποίησαν το Αρχείο Στάβερη – ένα αρχείο εικόνων για την καθημερινή ζωή, για τον κόσμο της εργασίας, του θεάματος και της πολιτικής, για την Αθήνα. Στο σώμα του αρχείου περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από ταξίδια και αποστολές του φωτογράφου. Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα του πρότζεκτ «Σπύρος Στάβερης 1980–σήμερα: Μια οπτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας», το Ίδρυμα Ωνάση προχωρά στην ολοκλήρωση και διάθεση του Φωτογραφικού Αρχείου Στάβερη.

Info

Η προπώληση αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους της Στέγης και στις 20 Σεπτεμβρίου για το Γενικό Κοινό, ενώ για δεύτερη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή «παίζουν ματινέ», στις 14:00 στην Κεντρική Σκηνή και στις 17:00 στη Μικρή Σκηνή.