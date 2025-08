Jurassic World Rebirth, Jasin Boland/Universal Pictures - © Universal Studios. All Rights Reserved

Η ταινία «Jurassic World: Αναγέννηση» της Universal με τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζόναθαν Μπέιλι και Μαχερσάλα Άλι, ξεπέρασε στο παγκόσμιο box office τα 750 εκατομμύρια δολάρια.

Είναι μέχρι στιγμής, η μία από τις τρεις χολιγουντιανές ταινίες – οι άλλες δύο είναι το «Lilo & Stitch» της Disney (1 δισεκατομμύριο δολάρια) και το «A Minecraft Movie» της Warner Bros. (955 εκατομμύρια δολάρια)- με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

Η ανταπόκριση του κοινού παραμένει ενθουσιώδης και εκτός ΗΠΑ -με Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, Μεξικό και Γερμανία να βρίσκονται στην κορυφή-, ωστόσο το νέο «Jurassic» πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό για να φτάσει τις επιδόσεις της προηγούμενης τριλογίας, κάθε μία ταινία της οποίας ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το «F1» της Apple παραμένει επίσης ισχυρό εισπρακτικά, με πάνω από 545 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς και είναι πλέον η ταινία με τις καλύτερες επιδόσεις στην καριέρα του Μπραντ Πιτ, πάνω και από το «World War Z» του 2013 (540 εκατομμύρια δολάρια). Το «F1» έχει ξεπεράσει προ πολλού τις δύο μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές της Apple, το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε (158 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και το «Napoleon» του Ρίντλεϊ Σκοτ (221 εκατομμύρια δολάρια).

Όσο για τον νέο «Superman», πέρασε το ορόσημο των 550 εκατομμυρίων δολαρίων και παρότι είναι η πρώτη εμπορικά επιτυχημένη ταινία της DC εδώ και πολύ καιρό, παραμένει δημοφιλής σε ΗΠΑ και Καναδά, αλλά δεν έχει καταφέρει κάτι αξιοσημείωτο στο διεθνές box office.

Το «The Fantastic Four: First Steps» των Disney και Marvel, μέχρι στιγμής έχει κάνει εισπράξεις 368,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το reboot της ταινίας «The Naked Gun» με πρωταγωνιστές το νέο πολυσυζητημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον, βρίσκεται στα 28,5 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Variety