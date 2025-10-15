Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, στο Α΄ Νεκροταφείο, την Άννα Κυριακού, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

«Ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης», η αγαπημένη ηθοποιός, «έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε», όπως ανέφερε η Φίνος Φιλμ στον αποχαιρετισμό της.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, οι οποίοι και της χάρισαν τον ρόλο της θρυλικής «θείας Μπεμπέκας» στην επιτυχημένη σειρά «Οι Τρεις Χάριτες», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε στεφάνι.

«Έφυγε ευτυχισμένη», δήλωσε ο γιος της Χρήστος Αποστολίδης. «Νομίζω τα έκανε όλα στη ζωή. Αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο».

Θανάσης Παπαθανασίου-Μιχάλης Ρέππας

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Ο γιος της Άννας Κυριακού Χρήστος Αποστολίδης και ο Σπύρος Μπιμπίλας

Νάντια Μουρούζη

Δημήτρης Τσίτουρας