Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Άννα Κυριακού, σε ηλικία 96 ετών, γνωστή για τους ρόλους της θείας Μπεμπέκας και της θείας Μάρως στις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «Τρεις Χάριτες» και «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού έγινε γνωστή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, έπειτα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έγραψε ο ηθοποιός: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα από τις «Τρεις Χάριτες» που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».

Από την θρυλική θεία Μπεμπέκα μέχρι την γελαστή θεία Μάρω

Η Άννα Κυριακού φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν στο Παρίσι (1954-1956), με δάσκαλο τον Ζαν Βιλάρ. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε σε νεαρή ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ, με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, στο έργο «Κάρμεν». Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους θιάσους των Μανωλίδου-Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας και Μάνου Κατράκη.

Την περίοδο 1953-1954 εργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ, ενώ μετά την επιστροφή της από το Παρίσι πρωταγωνίστησε σε παραστάσεις των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη. Το 1959 εμφανίστηκε στο Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, στα έργα «Η λοκαντιέρα», «Οι γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα». Ακολούθησε μακρόχρονη συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, ξεκινώντας με τον ρόλο της Καλλιόπης στον «Πειρασμό» του Γρηγόριου Ξενόπουλου, μια ερμηνεία που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

30-11-2009 Επίσημη πρεμιέρα

Κατά το διάστημα 1960-1981 συμμετείχε σε 34 θεατρικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, όλες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το 1982 συνεργάστηκε με το «Απλό Θέατρο» των Αντώνη Αντύπα και Χρήστου Πολίτη στο έργο «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν», ενώ το 1988 συμμετείχε στα μονόπρακτα του Χάρολντ Πίντερ «Άλλοι τόποι». Το 1998 πρωταγωνίστησε στο «Μποζό» του Βασίλη Ζιώγα στο Θέατρο Μαριέττα Ριάλδη.

Η παρουσία της στον κινηματογράφο ήταν επίσης σημαντική, με συμμετοχές σε ταινίες όπως: «Ο μεθύστακας» (1950), «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Safe Sex» (1999), «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» (2001), «Οξυγόνο» (2003) και άλλες.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πλήθος επιτυχημένων σειρών, από το «Εκείνος κι εκείνος», «Η γειτονιά μας» και «Γιούγκερμαν» τη δεκαετία του 1970, έως τις «Τρεις Χάριτες» (1989-1992), όπου έγινε ευρύτερα γνωστή ως η αξέχαστη «θεία Μπεμπέκα». Επίσης έκανε γκεστ εμφανίσεις στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» ως θεία Μάρω, και στις «Επτά θανάσιμες πεθερές», υποδυόμενη την «κακιά πεθερά».

Από το 1949 ήταν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.).