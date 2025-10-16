Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και λιγοστοί συνάδελφοι τον Άλκη Γιαννακά, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Άλκης Γιαννακάς υπήρξε ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ενώ ο σημαντικότερος ρόλος του ήταν στην ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965).

Advertisement

Advertisement

Παρόντες, η σύντροφος του Κατερίνα, η οποία έφτασε υποβασταζόμενη, η Άννα Φόνσου, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νάντια Καραγιάννη.

Η σύντροφος του Άλκη Γιαννακά , Κατερίνα

Κώστας Πρέκας-Σπύρος Μπιμπίλας

Άννα Φόνσου

Νάντια Καραγιάννη

Η σύντροφος του Άλκη Γιαννακά , Κατερίνα