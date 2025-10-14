Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός ως το «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» από την ομώνυμη ταινία, σε ηλικία 80 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η επί 25 χρόνια σύντροφος του, Κατερίνα, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, μιλώντας για έναν άνθρωπο με μία υπέροχη προσωπικότητα. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 μ.μ στο Ελληνικό.

Όπως είπε η σύντροφός του: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί τα τελευταία 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί η προσωπικότητά του ήταν πάρα πολύ έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα. Ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο, και τώρα βγήκα σε σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως διαφορετικά. Δυστυχώς, η ζωή τα φέρνει αλλιώς».

Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου – Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης Χρήστος Γιαννακάς ήταν Έλληνας ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και έκτοτε ζούσε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, ο Γιαννακάς ενσάρκωσε ρόλους του «καλού παιδιού», ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του «ρεμαλιού» της Φωκίωνος Νέγρη, ο οποίος τον καθιέρωσε ως «τον ωραίο κακό του σινεμά».