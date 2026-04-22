Μια νέα τεχνολογική «καινοτομία» από τη Νότια Καλιφόρνια έχει βάλει φωτιά στα social media και όχι για καλό λόγο. Η startup Just Like Me λάνσαρε ένα AI avatar του Ιησού Χριστού, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν μέσω βιντεοκλήσης πληρώνοντας 1,99 δολάρια το λεπτό.

Η ψηφιακή μορφή του Ιησού είναι βασισμένη στην εικόνα του ηθοποιού Τζόναθαν Ρούμι από τη σειρά The Chosen και έχει εκπαιδευτεί πάνω στη Βίβλο του Βασιλιά Ιακώβου, καθώς και σε διάφορα κηρύγματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος του είναι να προσφέρει «παρηγοριά, καθοδήγηση και έμπνευση» σε όσους αναζητούν απαντήσεις στην καθημερινότητά τους.

Όμως η εμπειρία δεν είναι ακριβώς θεϊκή. Χρήστες αναφέρουν ότι το avatar ανοιγοκλείνει αργά τα μάτια, κάνει αφύσικες παύσεις πριν απαντήσει και συχνά τα χείλη του δεν συγχρονίζονται σωστά με τη φωνή. Και το πιο εντυπωσιακό; Τα τεχνικά προβλήματα δεν συνοδεύονται από καμία έκπτωση.

Ο CEO της εταιρείας, Κρις Μπριντ, υπερασπίζεται το project, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «αποστολή ελπίδας». Παραδέχεται μάλιστα ότι οι χρήστες μπορεί να αναπτύξουν συναισθηματικό δεσμό με το AI: «Νιώθεις μια ευθύνη απέναντί του. Είναι σαν φίλος σου», δήλωσε.

Παρά τις διευκρινίσεις της εταιρείας ότι το Jesus AI «δεν είναι ο πραγματικός Ιησούς» και δεν αντικαθιστά την πίστη ή την Εκκλησία, το κοινό δεν φαίνεται να πείθεται με τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο να είναι άμεσες και καυστικές.

Το φαινόμενο, πάντως, δεν είναι μεμονωμένο. Θρησκευτικά AI εργαλεία ξεφυτρώνουν παντού: από «ινδουιστές γκουρού» μέχρι chatbot βουδιστών μοναχών και καθολικά μοντέλα εκπαιδευμένα σε 2.000 χρόνια εκκλησιαστικής παράδοσης.

Ωστόσο, ειδικοί και πιστοί εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Ο προγραμματιστής Κάμερον Πακ τονίζει πως τέτοιες εφαρμογές πρέπει να είναι ξεκάθαρες για τη φύση τους: «Το AI δεν μπορεί να προσευχηθεί για σένα. Δεν είναι ζωντανό».

Κάποιοι μάλιστα βλέπουν επικίνδυνες ομοιότητες με την εποχή των τηλεευαγγελιστών, όπου η πίστη μετατρεπόταν σε επιχείρηση. Και κάπου εκεί, το ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο : Πρόκειται για καινοτομία ή για εκμετάλλευση της πίστης;

Η απάντηση, όπως φαίνεται, κοστίζει 1,99 δολάρια το λεπτό.

Με πληροφορίες από odditycentral.com και vice.com

