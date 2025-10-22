Εργαζόμενοι ορυχείου περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Νιούμαν της Αυστραλίας βρήκαν το Σάββατο 18/10 ένα μεγάλο φλεγόμενο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι δεξαμενή καυσίμου από κινεζικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Στην έρευνα που ακολούθησε συμμετείχε η αστυνομία, η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική και η εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο.

Αν και η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι το αντικείμενο, αποτελούμενο από μέταλλο και ανθρακόνημα, είναι πιθανότατα δεξαμενή υψηλής πίεσης από πύραυλο.

Από όλα τα διαστημικά αντικείμενα που εξέτασε ο αναλυτής διαστήματος Μάρκο Λάνμπροκ, «μόνο ένα βρισκόταν σε τροχιά που θα διερχόταν κοντά από το Νιούμαν το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, το ανώτερο στάδιο του κινεζικού πυραύλου Jielong 3» και πιθανότατα είναι αυτό που βρέθηκε στον απομονωμένο χωματόδρομο.

Ο πύραυλος είχε εκτοξευτεί στις 25 Σεπτεμβρίου και το ανώτερο στάδιο φαίνεται ότι παρέμεινε σε τροχιά για μερικές εβδομάδες πριν πέσει στη Γη.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ΕSA, κάθε μέρα εισέρχονται ως διαστημικά σκουπίδια στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον τρεις παλιοί δορυφόροι ή τμήματα πυραύλων.

Το πρόβλημα δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί στο μέλλον καθώς οι εκτοξεύσεις δορυφόρων αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό – μια δυνητική απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος και την υγεία της ατμόσφαιρας.

(Με πληροφορίες από in.gr, space.com)