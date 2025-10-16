Ο Τζόι Μόσον, οδηγός αγώνων και φίλος του Μικ Σουμάχερ, κατηγορείται ότι βίασε μία νοσοκόμα στην έπαυλη του Μίκαελ Σουμάχερ στην Ελβετία.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2019, μετά το τέλος ενός κοκτέιλ πάρτι που έγινε στην έπαυλη που κατοικεί και νοσηλεύεται ο Γερμανός θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο φερόμενος δράστης, είναι ένας 29χρονος οδηγός αγώνων. Πρόκειται για τον Τζόι Μόσον, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε δύο φορές την αναίσθητη γυναίκα στο σπίτι του Σουμάχερ. Ο 29χρονος, ο οποίος έκανε στενή παρέα με τον Μικ Σουμάχερ, γιο του Μίκαελ, αρνείται όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως ότι συνέβη εκείνο το βράδυ ήταν «συναινετικό».

Ποιος είναι ο Τζόι Μόσον

Ο Μόσον υποστηρίζει ότι η σχέση του με την νοσοκόμα ήταν στενή και συναινετική και ότι είχαν ανταλλάξει φιλί παλαιότερα σε νυχτερινό κέντρο της Γενεύης. O Αυστραλός υπήρξε κάποτε ανερχόμενο αστέρι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ονειρευόταν να αγωνιστεί στην Formula 1.

Ήταν στενός φίλος και αντίπαλος του Μικ Σουμάχερ και είχε ανταγωνιστεί με κορυφαίους αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως ο Λάντο Νόρις και ο Τζόρτζ Ράσελ.

Παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους στην ηλικία του, δεν κατάφερε ποτέ να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Ο δις πρωταθλητής του αυστραλιανού S5000, έχει πλέον να αντιμετωπίσει μια τεράστια δικαστική διαμάχη, ενώ του έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αγώνες, καθώς εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Joey Mawson named as driver accused of ‘raping’ Michael Schumacher nurse https://t.co/KRhN1DC1gL Advertisement October 16, 2025

Τι υποστήριξε το θύμα

Όλα φαίνεται πως συνέβησαν τον Νοέμβριο του 2019, όταν ο φερόμενος δράστης διανυκτέρευσε στην έπαυλη του θρύλου της Formula 1. Το θύμα υποστηρίζει ότι ο Μόσον την βίασε σε ένα υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου της έπαυλης, μετά από ένα πάρτι που έγινε.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τη νύχτα της 23ης Νοεμβρίου 2019, η νοσοκόμα και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν στην αίθουσα μπιλιάρδου της απέραντης έπαυλης στη Λίμνη της Γενεύης. Λίγο καιρό νωρίτερα, σύμφωνα με τον Μόσον, εκείνος και η νοσοκόμα είχαν ανταλλάξει φιλί σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε κοντινή σχέση.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του Μόσον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτούς της νοσοκόμας. Εκείνη, απορρίπτει τις φημολογίες περί στενής επαφής μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το μοιραίο βράδυ πήγε να συναντήσει δύο συναδέλφους της και τον οδηγό που έπαιζαν μπιλιάρδο μετά από μια κουραστική βάρδια. Αφού πρώτα ήπιε μερικά ποτά, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και χρειάστηκε να ξαπλώσει στο πάτωμα.

Racing driver Joey Mawson is named as the alleged rapist accused of sexually assaulting Michael Schumacher's nurse at the F1 legend's home https://t.co/lNFUwt19rt — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2025

Ακολούθως, οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκεί, την βοήθησαν ώστε να πάει στο δωμάτιο προσωπικού για να κοιμηθεί. Συγκεκριμένα ένας φυσιοθεραπευτής την μετέφερε στον επάνω όροφο και την άφησε στην κρεβατοκάμαρά της. Την άφησε εκεί να κοιμάται με τα φώτα αναμμένα και χωρίς να της βγάλει τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Λίγο αργότερα, ο οδηγός φέρεται να επέστρεψε στο δωμάτιο και είχε δύο φορές σεξουαλικές επαφές με τη νοσοκόμα, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κανένας από τους άλλους δύο γιατρούς που ήταν στο σπίτι εκείνο το βράδυ δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό βάσει των καταθέσεων τους. Η νοσοκόμα, δύο χρόνια αργότερα από το σκηνικό, τον Ιανουάριο του 2022, υπέβαλε μήνυση, αφού στο μεταξύ φέρεται να απολύθηκε από την οικογένεια Σουμάχερ.

(Με πληροφορίες από daily mail)

