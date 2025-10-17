Ημίγυμνος με την αρραβωνιαστικιά ενός από τους ενορίτες του βρέθηκε ιερέας στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΤΜΖ, ο αιδεσιμώτατος Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίτσιο βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ομάδα οργισμένων ανδρών στο σπίτι του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ένας από αυτούς έσπασε την πόρτα του μπάνιου και βρήκε τη γυναίκα να κρύβεται κάτω από τον νεροχύτη. Στη συνέχεια την έβγαλε έξω, με την ίδια να φαίνεται σοκαρισμένη και να μη μιλά.

Ο ιερέας φαίνεται πως την έφερε στο σπίτι εκμεταλλευόμενος την απουσία του συζύγου της, σύμφωνα με το blog Pelo Bem se Sao Jose. Ο ίδιος ωστόσο υποστηρίζει πως απλώς της πρόσφερε το μπάνιο του για να κάνει ντους και να αλλάξει ρούχα μετά από μια ημέρα δουλειάς.

«Έκανε πλάκα, “πάτερ, θα κοιμηθώ εδώ” και της είπα να κοιμηθεί έξω. Ήταν μόνη και το παιδί (ο γαμπρός) ταξίδευε» είπε, σύμφωνα με ηχητικό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το τοπικό μέσο Termometro da Policita ανέφερε πως ο μέλλων γαμπρός ήταν εκτός πόλης, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε τον ιερέα εκτός ωραρίου. Και οι δύο αρνούνται τα περί ερωτικής σχέσης.

Το βίντεο του περιστατικού και φωτογραφίες με την ίδια σε λειτουργίες μαζί με τον ιερέα κυκλοφορούν online. Η επισκοπή του Ντιαμαντίνο, που επιβλέπει τον ίδιο και την εκκλησία, έχει αρχίσει έρευνα.