Ένας 59χρονος άνδρας από το Σικάγο συνελήφθη αφού έκλεψε ασθενοφόρο έξω από νοσοκομείο και οδήγησε τις αρχές σε μια επικίνδυνη καταδίωξη που κατέληξε σε σύγκρουση με περιπολικό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Λαμόντ Χιλ, 59 ετών, έκλεψε ασθενοφόρο του Πυροσβεστικού Τμήματος Cicero το απόγευμα της Παρασκευής, όταν απομακρυνόταν από το νοσοκομείο Loretto με τη συνοδεία προσωπικού ασφαλείας. Ένας τραυματιοφορέας κάλεσε αμέσως το 911, ενώ ένας δεύτερος που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατάφερε να πηδήξει έξω δύο τετράγωνα μακριά.

Η αστυνομία καταδίωξε τον δράστη, ο οποίος πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από πολλές γειτονιές, παραλίγο να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και δέχτηκε πυρά από αστυνομικό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η καταδίωξη έληξε όταν ο Χιλ συγκρούστηκε με περιπολικό της αστυνομίας του Σικάγο και συνελήφθη.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού, μεταξύ των οποίων αρπαγή οχήματος, απαγωγή, επίθεση σε αστυνομικό και επικίνδυνη οδήγηση. Τρεις αστυνομικοί και ο ίδιος ο δράστης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ συνολικά τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.