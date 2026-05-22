Στο στόχαστρο βρέθηκε ξανά η Κλόε Καρντάσιαν μετά την αποκάλυψή της ότι προχώρησε σε χειρουργική αφαίρεση νυχιών στις δύο γάτες της, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα social media αλλά και από οργανώσεις προστασίας ζώων.

Η διαδικασία του declawing, δηλαδή της αφαίρεσης νυχιών στις γάτες, θεωρείται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, καθώς δεν αφορά απλώς την αφαίρεση των νυχιών αλλά περιλαμβάνει ακρωτηριασμό του τελευταίου οστού σε κάθε δάχτυλο. Η επέμβαση εφαρμόζεται συνήθως για να αποφεύγονται γρατζουνιές σε ανθρώπους ή έπιπλα, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πόνο και προβλήματα συμπεριφοράς στα ζώα.

Για τον λόγο αυτό, η πρακτική έχει απαγορευτεί σε αρκετές χώρες αλλά και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Καλιφόρνια, όπου ζει η Κλόε Καρντάσιαν, η απαγόρευση ισχύει ήδη εδώ και χρόνια στο Λος Άντζελες.

Η τηλεπερσόνα απέκτησε την πρώτη της γάτα, τη Grey Kitty, το 2021 για την κόρη της Τρου, ενώ αργότερα ήρθε στην οικογένεια και η Baby Kitty.

Η παραδοχή της Κλόε Καρντάσιαν

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της στο podcast «Khloé in Wonder Land», παραδεχόμενη ότι δεν είχε ενημερωθεί σωστά για τη διαδικασία.

«Είχα πραγματικά λάθος καθοδήγηση σχετικά με την αφαίρεση νυχιών στις γάτες μου. Δεν είχα ποτέ πριν γάτες. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Νιώθω πραγματικά απαίσια που πήρα αυτή την απόφαση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε ακόμη πως θεωρεί ότι οι γάτες της επηρεάστηκαν αρνητικά από την επέμβαση.

«Νιώθω ότι γι’ αυτό οι γάτες μου είναι δυστυχισμένες, και είναι δικό μου λάθος», ανέφερε, προσθέτοντας πως πλέον φοβάται διαρκώς μήπως τα ζώα βγουν έξω χωρίς να μπορούν να προστατευτούν.

«Οι γάτες μου φορούν AirTags· δεν επιτρέπεται καν να πλησιάζουν πόρτα. Φοβάμαι τόσο πολύ μήπως βγουν έξω, επειδή δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν. Έχασαν τα μέσα προστασίας τους, και αυτό με στενοχωρεί».

«Είναι επιπόλαιο και εκτός πραγματικότητας»

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την τηλεπερσόνα για ανευθυνότητα.

Σε συζητήσεις στο Reddit, αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση, ειδικά από τη στιγμή που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για συστηματική φροντίδα και περιποίηση των ζώων της.

«Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να το κάνει. Αν μια γάτα γρατζουνίσει κάτι, εκείνη έχει τα χρήματα να το αντικαταστήσει ή να το επισκευάσει», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι σχολίασαν: «Είναι τόσο λυπηρό και περιττό», ενώ δεν έλειψαν και πιο σκληρές αντιδράσεις όπως: «Αηδιάζω» και «Είναι τρομερά επιπόλαιο και εκτός πραγματικότητας».

Κάποιοι στάθηκαν και στην ειρωνεία της εικόνας της, γράφοντας: «Ειρωνικά, φορά ψεύτικα νύχια 10 εκατοστών, αλλά ξερίζωσε τα νύχια από τις γάτες της».

Παρέμβαση και από την PETA

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση της PETA στην Daily Mail, με την ανώτερη αντιπρόεδρο ερευνών κακοποίησης ζώων, Δάφνη Νάχμινοβιτς, να καταδικάζει δημόσια την πρακτική.

«Τουλάχιστον η Κλόε Καρντάσιαν γνωρίζει πλέον ότι ο ακρωτηριασμός των δαχτύλων των γατών στις αρθρώσεις τούς προκαλεί ισόβια δυστυχία και πόνο και τις στερεί από τη φυσική τους ικανότητα να τεντώνονται, να σκαρφαλώνουν και να αμύνονται», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος της PETA τόνισε ακόμη ότι οι γάτες χρειάζονται ονυχοδρόμια και τακτικό κόψιμο νυχιών και όχι επεμβάσεις που γίνονται για λόγους ευκολίας των ανθρώπων.

