Για δεκαετίες οι γάτες και οι σκύλοι διεκδικούν τη θέση του πιο αγαπημένου κατοικιδίου στον κόσμο, κατακτώντας τα σπίτια και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέρα όμως από τη συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουμε μαζί τους, ένα ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα παραμένει: με ποιο από τα δύο ζώα είμαστε τελικά πιο στενά συγγενείς;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Από εξελικτική άποψη, άνθρωποι, γάτες και σκύλοι ανήκουν σε διαφορετικές μεγάλες βιολογικές ομάδες που διαχωρίστηκαν από έναν κοινό πρόγονο πριν από περίπου 90 έως 95 εκατομμύρια χρόνια. Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν στα πρωτεύοντα, ενώ οι γάτες και οι σκύλοι ανήκουν στα σαρκοφάγα. Οι δύο αυτές γραμμές εξέλιξης χώρισαν πολύ νωρίς, κάτι που σημαίνει ότι γενετικά είμαστε σχεδόν εξίσου μακρινοί και από τα δύο είδη.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι γάτες και οι σκύλοι μεταξύ τους είναι πιο κοντά εξελικτικά απ’ ό,τι με τους ανθρώπους, αφού ο κοινός τους πρόγονος εμφανίστηκε περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια πριν. Ωστόσο, η σύγκριση δεν σταματά στην εξέλιξη.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης τη δομή του DNA. Εκεί προκύπτει μια πιο περίπλοκη εικόνα. Παρότι οι βασικές γενετικές ομοιότητες ανθρώπων, γατών και σκύλων είναι περίπου ισοδύναμες, η οργάνωση των γονιδίων μέσα στα χρωμοσώματα δείχνει μια μικρή υπεροχή των γατών. Συγκεκριμένα, το γενετικό υλικό των γατών έχει υποστεί λιγότερες αναδιατάξεις στην πορεία της εξέλιξης, κάτι που το κάνει πιο «οικείο» δομικά με το ανθρώπινο DNA σε σχέση με αυτό των σκύλων.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική έρευνα, καθώς η παρόμοια οργάνωση γονιδίων βοηθά τους επιστήμονες να μελετούν καλύτερα ασθένειες που επηρεάζουν και τα δύο είδη, όπως νεφρικές παθήσεις και ορισμένες μορφές καρκίνου. Από την άλλη πλευρά, οι σκύλοι παραμένουν εξαιρετικά σημαντικά μοντέλα για τη μελέτη ασθενειών όπως η επιληψία και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Συμπερασματικά, η επιστήμη δεν δίνει έναν απόλυτο «νικητή». Εξελικτικά, άνθρωποι, γάτες και σκύλοι βρίσκονται περίπου στην ίδια απόσταση. Γενετικά όμως, σε επίπεδο οργάνωσης DNA, οι γάτες φαίνεται να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.