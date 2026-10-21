Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά την επικύρωση, χαρακτηρίζοντας το μνημόνιο άκυρο και στερούμενο κάθε νομικής ισχύος έναντι της Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι η συμφωνία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Παράλληλα, το Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία για πρόκληση αποσταθεροποίησης στην περιοχή, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος χαιρέτισε την επικύρωση του μνημονίου ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε χθες το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο , το οποίο, σύμφωνα με δύο βουλευτές, θα οδηγήσει σε στρατηγικά πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας και το οποίο ανατρέπει μια απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.

Advertisement

Advertisement

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπ. Εξωτερικών της χώρας αναφέρει ότι η επικύρωση «δεν θα έχει καμία νομική επίπτωση στο Κάιρο».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ αναφέρται:

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου απορρίπτει κατηγορηματικά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019, το οποίο υπεγράφη μεταξύ της «Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας» και της Δημοκρατίας της Τουρκίας και αφορά την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι το μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο και στερείται έννομων αποτελεσμάτων και ότι η επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα έναντι της Αιγύπτου.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπογραμμίζει επίσης ότι το προαναφερθέν μνημόνιο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία θεσπίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα βάσει των αρχών της ευθυδικίας και της δικαιοσύνης. Το μνημόνιο υπονομεύει σαφώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά το προαναφερθέν μνημόνιο. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει τόσο το μνημόνιο όσο και οποιεσδήποτε διαδικασίες ή δηλώσεις οποιουδήποτε μέρους βασίζονται σε αυτό. Δεδομένου ότι το μνημόνιο έρχεται σε αντίθεση με τα θαλάσσια όρια που έχει δηλώσει η Αίγυπτος, η χώρα θα προασπίσει τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς και του εθνικού δικαίου έναντι κάθε απόπειρας παραβίασής τους»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ με την οποία το Ισραήλ κατηγορεί την Τουρκία ότι απεργάζεται εκ νέου αποσταθεροποίοηση της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος χαιρέτισε την εξέλιξη ως μια «πολύ ευχάριστη είδηση».