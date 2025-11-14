Μια αποκαλυπτική εμφάνιση με διάφανη φούστα και χωρίς σουτιέν, έκανε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Λος Άντζελες.

Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο να περπατάει με μαύρη ζακέτα με ανοιχτό ντεκολτέ και μία διάφανη midi φούστα από παγιέτα σε πορτοκαλί απόχρωση, από την οποία διαφαινόταν το εσώρουχό της.

Το look της ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα, γυαλιά ηλίου και μια μαύρη τσάντα.

Τον περασμένο μήνα, η Αμπρόσιο περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret μαζί με τις διάσημες Άντριανα Λίμα, Κάντις Σουάνποελ και Λίλι Άλντριτζ. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Victoria’s Secret το 2000, αλλά αποσύρθηκε από τις επιδείξεις μόδας του brand το 2017.