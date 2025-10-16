

Η πολυαναμενόμενη ετήσια επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη με το χαρακτηριστικό μείγμα θεαματικών εσωρούχων, μοντέλων πρώτης γραμμής και σημαντικών μουσικών perfomances. Η λαμπερή εκδήλωση, η οποία συνέχισε την ανανεωμένη, πιο περιεκτική οπτική του διάσημου brand, προσέφερε γοητεία υψηλών προδιαγραφών και αρκετές αξέχαστες στιγμές.

Η Τζίτζι Χαντίντ επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, έχοντας παραδεχτεί ότι την πρώτη φορά που συνεργάστηκε με τον οίκο, έκλαιγε με λυγμούς με τα σκληρά σχόλια που είχε δεχτεί για την εμφάνισή της.

Η Μπέλα Χαντίντ που συνεχίζει να δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme.

Ο επαγγελματισμός της Μπάρμπαρα Πάλβιν έκλεψε την παράσταση. Ο σύζυγός της αποκάλυψε στο ροζ χαλί ότι η Πάλβιν περπάτησε στην πασαρέλα με ένα «μισοθεραπευμένο» σπασμένο πόδι.

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν.

Η σταρ του NBA γυναικών, Έιντζελ Ριζ, έγραψε ιστορία, όχι μόνο ως μοντέλο, αλλά και ως η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, λαμβάνοντας θερμά χειροκροτήματα καθώς έκανε το ντεμπούτο της με δύο διαφορετικά looks.

Η Έιντζελ Ριζ.

Το πιο διάσημο plus size μοντέλο στον πλανήτη, Άσλεϊ Γκράχαμ.

Φυσικά η μουσική παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της Victoria’s Secret αφού σε κάθε επίδειξη εμφανίζονται διάσημοι τραγουδιστές που συνοδεύουν τα σέξι μοντέλα στην πασαρέλα. Φέτος το κοινό απόλαυσε την Karol G, τη Madison Beer και τη Missy Elliott.

Η βραζιλιάνα Αλεσάντρα Αμπρόσιο έδειχνε πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα 44 της χρόνια.

Το diversity στοιχείο ήταν φέτος πιο έντονο από ποτέ: Plus size και τρανσέξουαλ μοντέλα περπάτησαν με αυτοπεποίθηση, χόρεψαν καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό περνώντας με χαμόγελο το μήνυμα της συμπερίληψης.

Λίγες μέρες πριν υποδεχτεί το δεύτερό της παιδί, η Τζάσμιν Τουκς άνοιξε το show της Victoria’s Secret.

Ένα από τα πετυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Victoria’s Secret, η Κάντις Σουάνεπολ.

Το τρανς μοντέλο, Άλεξ Κονσάνι, περπάτησε για δεύτερη φορά στην πασαρέλα του αμερικανικού οίκου.

Η Ντάουτζεν Κρουζ έδειξε απίστευτη ψυχραιμία όταν το παπούτσι της φάνηκε να κολλάει την ώρα που περπατούσε στην πασαρέλα.

Δείτε ολόκληρη την επίδειξη της Victoria’s Secret