Η πολυαναμενόμενη ετήσια επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη με το χαρακτηριστικό μείγμα θεαματικών εσωρούχων, μοντέλων πρώτης γραμμής και σημαντικών μουσικών perfomances. Η λαμπερή εκδήλωση, η οποία συνέχισε την ανανεωμένη, πιο περιεκτική οπτική του διάσημου brand, προσέφερε γοητεία υψηλών προδιαγραφών και αρκετές αξέχαστες στιγμές.
Ο επαγγελματισμός της Μπάρμπαρα Πάλβιν έκλεψε την παράσταση. Ο σύζυγός της αποκάλυψε στο ροζ χαλί ότι η Πάλβιν περπάτησε στην πασαρέλα με ένα «μισοθεραπευμένο» σπασμένο πόδι.
Η σταρ του NBA γυναικών, Έιντζελ Ριζ, έγραψε ιστορία, όχι μόνο ως μοντέλο, αλλά και ως η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, λαμβάνοντας θερμά χειροκροτήματα καθώς έκανε το ντεμπούτο της με δύο διαφορετικά looks.
Φυσικά η μουσική παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της Victoria’s Secret αφού σε κάθε επίδειξη εμφανίζονται διάσημοι τραγουδιστές που συνοδεύουν τα σέξι μοντέλα στην πασαρέλα. Φέτος το κοινό απόλαυσε την Karol G, τη Madison Beer και τη Missy Elliott.
Το diversity στοιχείο ήταν φέτος πιο έντονο από ποτέ: Plus size και τρανσέξουαλ μοντέλα περπάτησαν με αυτοπεποίθηση, χόρεψαν καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό περνώντας με χαμόγελο το μήνυμα της συμπερίληψης.