Μεγάλη αίσθηση έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που ανάρτησε η Μπέλα Χαντίντ από την ιδιωτική κλινική στην Ευρώπη (πιθανότατα στη Γερμανία) όπου νοσηλευόταν μυστικά τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικεύεται στη θεραπεία της νόσου του Λάιμ, Τουλάχιστον για μία δεκαετία, η Μπέλα Χαντίντ ταλαιπωρείται από τη βακτηριακή νόσο που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από τσιμπούρι.

Στις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει η 28χρονη Μπέλα Χαντίντ στο Instagram της, απολογείται στους followers της που είχε εξαφανιστεί από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες, με την 30χρονη αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ να σχολιάζει: «Σε αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις τόσο καλά και τόσο δυνατή όσο σου αξίζει, σύντομα».

Advertisement

Advertisement

Η εκδήλωσητης νόσου από την οποία πάσχει η Μπέλα Χαντίντ ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα γρίππης στα αρχικά στάδια και έπειτα εκδηλώνεται με μυοσκελετικά, αρθριτικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά και καρδιακά συμπτώματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος θεραπεύεται με αντιβιοτικά, ειδικά εάν η θεραπεία ξεκινήσει στα αρχικά στάδια της ασθένειας. Καθυστερημένη θεραπεία συχνά οδηγεί σε προχωρημένη βορρελίωση η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί.

Όταν η Μπέλα Χαντίντ είχε μιλήσει για την ασθένειά της

«Η μικρή εκδοχή μου που υπέφερε θα ήταν τόσο περήφανη για την ενήλικη εκδοχή που δεν εγκατέλειψε τον εαυτό της», έγραφε η Μπέλα Χαντίντ το 2023, προσθέτοντας ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για πάνω από 100 ημέρες. «Το να ζω σε αυτή την κατάσταση, που επιδεινωνόταν με τον καιρό και τη δουλειά, ενώ προσπαθούσα να κάνω περήφανους τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν, με είχε επηρεάσει με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Το να είμαι τόσο λυπημένη και άρρωστη, ενώ γύρω μου υπήρχαν τόσες ευλογίες/προνόμια/ευκαιρίες/αγάπη, ήταν πιθανώς το πιο μπερδεμένο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ».

Η Μπέλα Χαντίντ που ανήκει στα πιο ακριβοπληρώμενα μοντέλα του πλανήτη, με περιουσία που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει σταματήσει να διατηρεί την αισιοδοξία της: «Το σύμπαν λειτουργεί με τους πιο οδυνηρούς και όμορφους τρόπους, αλλά πρέπει να πω ότι αν δυσκολεύεσαι, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Στο υπόσχομαι. Κάνε ένα βήμα πίσω, μείνε δυνατός, πίστεψε στον δρόμο σου, περπάτα στην αλήθεια σου και τα σύννεφα θα αρχίσουν να διαλύονται».