«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία για τα μέτρα που έλαβαν για την ενίσχυση της ενεργειακής τους ασφάλειας. Χάρη στη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή κυριαρχία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες και ικανές να προμηθεύσουν οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG στους συμμάχους μας στην Ευρώπη».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ με αφορμή τη συμφωνία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των χωρών αυτών που υπεγράφη χθες για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τη διευκόλυνση των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. «Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη Δύση να αποδυναμώσει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι μέσω της ενέργειας», πρόσθεσε ο κ. Ράιτ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα), Bulgartransgaz EAD (Βουλγαρία), Transgaz SA (Ρουμανία), Vestmoldtransgaz SRL (Δημοκρατία της Μολδαβίας) και Gas TSO of Ukraine (Ουκρανία), μαζί με τον ICGB AD, τον ανεξάρτητο διαχειριστή του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας, υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, ζητώντας έγκριση για την έναρξη δύο νέων διασυνοριακών προϊόντων – το Route 2 και το Route 3.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης και της διασυνδεσιμότητας κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.