«Η Ελλάδα ήταν το τέλος ενός αγωγού σε ένα σύστημα που κυριαρχείτο από τη Ρωσία. Σήμερα γίνεται το σημείο εκκίνησης – η είσοδος στην Ευρώπη – για την αμερικανική ενεργειακή εμπορία». Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, σφράγισε χθες στο Ζάππειο μια ιστορική στροφή για τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια (P-TEC), υπογράφηκαν συμφωνίες-ορόσημα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε βασικό ενεργειακό κόμβο και «εκτοξευτήρα» αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς εκατομμύρια ανθρώπους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που εξαρτώνται σήμερα από ρωσικές προμήθειες.

Advertisement

Advertisement

Η κοινοπραξία Atlantic-See LNG Trade (DEPA-AKTOR) υπέγραψε μακροπρόθεσμη συμφωνία με την αμερικανική Venture Global, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως. Η εμπορική συμφωνία καλύπτει 20ετία και προβλέπει την προμήθεια LNG με ποσότητες από 0,7 έως 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως με παραδόσεις που θα ξεκινήσουν από το 2030.

Πρώτη ημέρα εργασιών της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη στο αμερικανικό λεξιλόγιο

Ο στόχος είναι η σύναψη συμφωνιών για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ποσότητα που μπορεί να αλλάξει ριζικά το ενεργειακό τοπίο της περιοχής.

«Αυτό είναι πραγματικά η αρχή μιας νέας εποχής. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «τις πρώτες μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αμερικανικό LNG που έρχεται στην Ανατολική Ευρώπη».

Το LNG θα διοχετεύεται μέσω των ελληνικών τερματικών Revithoussa και Alexandroupolis στον «Κάθετο Διάδρομο» (Vertical Corridor), που συνδέει την Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. «Δεν μιλάμε μόνο για ηλεκτρική ενέργεια και οπτικές γραμμές, αλλά και για γέφυρες, δρόμους και σιδηροδρόμους που θα δημιουργήσουν ευημερία και σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια για 100 εκατομμύρια ανθρώπους», εξήγησε Έλληνας αξιωματούχος, περιγράφοντας το έργου που ξεπερνά κατά πολύ τον ενεργειακό τομέα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας. «Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μπορούμε να πάρουμε ένα κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και να το μετατρέψουμε σε νοημοσύνη», τόνισε ο Burgum, προειδοποιώντας ότι ο «αγώνας εξοπλισμών της Τεχνητής Νοημοσύνης» με την Κίνα απαιτεί «αφθονία ενέργειας».

«Η Κίνα κατασκεύασε 93 gigawatts σταθμών άνθρακα πέρυσι – ένας νέος σταθμός κάθε τέσσερις ημέρες παγκοσμίως», σημείωσε ο Wright. «Καταλαβαίνουν ότι για να κερδίσουν στον αγώνα της ΤΝ, χρειάζονται ενέργεια. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο».

Advertisement

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από την ΤΝ θα εκτιναχθεί από το σημερινό 1-2% σε 12-16% της συνολικής κατανάλωσης. «Τα κεφάλαια στον κόσμο θα ρέουν προς τα μέρη που έχουν άφθονη ενέργεια», προειδοποίησε.

ΗΠΑ: Το ελληνικό πλεονέκτημα

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας και πάνω από το ένα τρίτο των πλοίων μεταφοράς LNG, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα «ήδη σημαντικό παίκτη» στη μεταφορά αερίου παγκοσμίως, όπως σημείωσε ο Wright. Η US International Development Finance Corporation αναμένεται να υποστηρίξει χρηματοδοτικά τα έργα υποδομής, ενώ αμερικανικές εταιρείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία.

«Ειρήνη και ευημερία» – με αυτά τα δύο λόγια οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνόψισαν την ατζέντα Trump για την ενέργεια. Advertisement

Κορυφαία στιγμή στις διήμερες εργασίες στην Αθήνα, η υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «Block 2» στο Ιόνιο με μερίδιο 60%, ενώ η Energean διατηρεί 30% και η HelleniQ Energy 10%. Η δέσμευση της ExxonMobil για το Ιόνιο αντιστοιχεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε επενδύσεις ύψους 5 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων!