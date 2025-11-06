Οριμένες από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας βρέθηκαν στο Ζάππειο, σε μία «συνάντηση κορυφής» στο πλαίσιο του συνεδρίου PTEC (Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια), όπου συνομίλησαν με υψηλόβαθμούς Αμερικανούς κυβερνητικούς παράγοντες, ενόψει του νέου τοπίου στο διεθνές περιβάλλον και του επανακαθορισμού προτεραιοτήτων από μέρους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Μαρία Αγγελικούση και οι Γιάννης Αλαφούζος, Νίκος Τσάκος, Γιώργος Προκοπίου, Πέτρος Παππάς και Μιχάλης Χανδρής.

Σκοπός των συναντήσεων, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν η διερεύνηση συνεργασιών και πιθανών συμφωνιών για τη μελλοντική μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να αναδείξουν την Ελλάδα σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω της ελληνικής υποδομής, το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να προωθείται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής εταιρείας DTEK υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν υποστεί ζημιές περίπου σε ποσοστό 40% λόγω των ρωσικών επιθέσεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και νέων διαύλων προμήθειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, εκφράζοντας τη νέα αμερικανική ενεργειακή στρατηγική, δήλωσε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να παραγάγουν όσο το δυνατόν περισσότερο LNG προκειμένου να μειώσουν τις διεθνείς τιμές και να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια των συμμάχων τους.