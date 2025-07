Έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στη κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ της Ολλανδίας, Νταμ. Το όχημα τυλίχθηκε αμέσως μετά στις φλόγες. Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον οδηγό του αυτοκινήτου.

BREAKING: Video of the moment the failed car bomb exploded at the main square in Amsterdam, Netherlands. A car is on fire after a small explosion. The police believe it’s a deliberate attack. It’s the same location where 5 people were stabbed a few days ago. pic.twitter.com/6xmudcjXE4

Ο 50χρονος φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος – ενδεχομένως σκοπίμως – τη φωτιά. Εκτός του ίδιου που τραυματίστηκε, δεν υπάρχουν αναφορές για περαιτέρω τραυματίες.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, παρουσιάζεται ο άνδρας να έχει πάρει φωτιά, δίπλα από ένα κόκκινο όχημα, το οποίο βγάζει καπνούς. Οι άνδρες της αστυνομίας επενέβησαν και έσβησαν τη φωτιά από τα ρούχα του 50χρονου.

