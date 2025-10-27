Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να κλιμακώσει αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι επίθεση κατά εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN Στήβεν Κόλινσον, καθώς το πυρηνικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ταξιδεύει από την Ευρώπη για να ενταχθεί σε μια ήδη ισχυρή ναυτική και αεροπορική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την Τετάρτη (15/10) ότι ενέκρινε μυστικές και δυνητικά θανατηφόρες επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ενώ τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για στοχοποίηση εγκαταστάσεων κοκαΐνης και φερόμενων διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας.

Ο πρώτος και βασικός στόχος αυτής της νέας διπλωματίας φέρεται είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένας δικτάτορας που αρνείται τον εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Στέλνοντας το αεροπλανοφόρο Ford, οι ΗΠΑ θέλουν είτε να στείλουν μήνυμα στον Μαδούρο να αποχωρήσει είτε στους αξιωματικούς του στρατού της Βενεζουέλας να τον ανατρέψουν ενώ ταυτόχρονα μπορούν να κάνουν επιθέσεις για να καταστρέψουν υποτιθέμενους στόχους καρτέλ αλλά και για να προωθήσουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του CBS την Κυριακή 26/10: «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει ότι ο Μαδούρο είναι ένας κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, ότι ήρθε η ώρα να φύγει».

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, πιθανές επιθέσεις στη Βενεζουέλα θα εγείρουν πολιτικά, νομικά και γεωπολιτικά ζητήματα για μια κυβέρνηση που δεν έχει ακόμη δώσει αποδείξεις στο κοινό σχετικά με τα φορτία ναρκωτικών σε τουλάχιστον 10 ταχύπλοα για τα οποία καυχιέται ότι κατέστρεψε: οκτώ στην Καραϊβική και δύο στον Ειρηνικό.

Μονάδα του στρατού στη Βενεζουέλα

Το Σύνταγμα αναφέρει ότι το Κογκρέσο κηρύσσει επίσημα πόλεμο, όχι ο πρόεδρος. Έτσι, μια μονομερής απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει μια νέα σύγκρουση στη Λατινική Αμερική θα διεύρυνε περαιτέρω τη διάβρωση των νομικών περιορισμών για στρατιωτική δράση, που οι πρόεδροι έχουν αποδυναμώσει εδώ και δεκαετίες, ειδικά μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Γκράχαμ επέμεινε ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου. «Το παιχνίδι έχει αλλάξει όσον αφορά τις ναρκο-εγκληματικές οργανώσεις. Θα σας εξοντώσουμε», είπε.

Ο νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών δίνει σε έναν πρόεδρο 60 ημέρες χρήσης στρατιωτικής ισχύος πριν απαιτηθεί έγκριση του Κογκρέσου. Αυτή η περίοδος θα λήξει στις αρχές Νοεμβρίου εάν υπολογιστεί από την πρώτη επίθεση σε ταχύπλοο στις 2 Σεπτεμβρίου.

Κάθε δράση κατά της Βενεζουέλας στο έδαφος «θα πρέπει να αποτελεί απάντηση σε ένοπλη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να είναι απαραίτητη, ανάλογη, και θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο. Τίποτα από αυτά τα κριτήρια δεν καλύπτεται», είπε ο καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Ράιαν Γκούντμαν στο CNN.

Πολιτικές επιπτώσεις

Ένας νέος πόλεμος στη Βενεζουέλα θα είχε πολιτικές επιπτώσεις, ειδικά για τη βάση «America First» του Τραμπ, η οποία αγκάλιασε την υπόσχεσή του για καμία νέα ξένη εμπλοκή. Αλλά ο Τραμπ — έχοντας στα χέρια του απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που λέει ότι έχει ασυλία για επίσημες πράξεις και με πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο — φαίνεται να μη δίνει σημασία.

Για τους ίδιους του Βενεζουελάνους, ειδικά τους αμάχους, μια ενδεχόμενη στρατιωτική δράση θα μπορούσε να ενέχει κινδύνους. Η αλλαγή καθεστώτος μπορεί επίσης να πάει πολύ στραβά — όπως στο Ιράκ ή τη Λιβύη.

Οι σημαίες των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας με στρατιωτική φιγούρα στη μέση

Ένας νέος αμερικανικός πόλεμος στο δυτικό ημισφαίριο θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις εναντίον μιας κυβέρνησης που ήδη παρεμβαίνει στην περιοχή. Ο Τραμπ φαίνεται να προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές στην Αργεντινή ενώ έχει επίσης ασκήσει πίεση στη Βραζιλία.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ αλλαγή καθεστώτος θα δημιουργούσε επίσης ένα προκλητικό προηγούμενο, σε μια εποχή αυταρχικών ηγετών που επιδιώκουν σφαίρες επιρροής. Αυτό θα αποδυνάμωνε τα επιχειρήματα των ΗΠΑ κατά της κινεζικής επέκτασης (π.χ. κατά της Ταϊβάν) και θα υπονόμευε την ηθική κριτική απέναντι στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Γιατί κάποιοι Αμερικανοί μπορεί να στηρίξουν έναν νέο πόλεμο

Αν και ο περιορισμός των ναρκωτικών που σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο στις ΗΠΑ θα ήταν καλό επιχείρημα για μια εκτεταμένη επιχείρηση, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της φαιντανύλης εισέρχεται μέσω ξηράς από το Μεξικό και την Κίνα, όχι από τη Βενεζουέλα.

Επειδή ωστόσο πολλοί ψήφισαν τον Τραμπ γιατί υποσχέθηκε να σταματήσει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Η ανατροπή του Μαδούρο θα μπορούσε να μειώσει τις αφίξεις Βενεζουελάνων στα σύνορα και να ενθαρρύνει επιστροφές.

Πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν την κυβέρνηση Τραμπ να αναβιώνει την παλιά φιλοδοξία των προέδρων να κυριαρχούν στην «πίσω αυλή» τους, επιβάλλοντας την αμερικανική ηγεμονία και αναχαιτίζοντας την κινεζική επιρροή.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ επέβαλε 50% δασμό στη Βραζιλία μετά τη δίωξη του φίλου του, πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, για απόπειρα πραξικοπήματος. Η πρότασή του για διάσωση 20 δισ. δολαρίων στην Αργεντινή ήταν υπό τον όρο στήριξης του αγαπημένου του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Η κυβέρνηση ανέδειξε σε ήρωα τον «σκληρό» πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναΐμπ Μπουκέλε, στέλνοντας παράτυπους μετανάστες στις φυλακές του.

Είναι επίσης εχθρική προς τον Πέτρο στην Κολομβία, πρώην αντάρτη και φιλελεύθερο ηγέτη με απόψεις αντικρουόμενες του MAGA («Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά »). Μια νέα κυβέρνηση σε μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα, στην οποία θα ήθελαν να επιστρέψουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, θα εκπλήρωνε πολλούς στόχους Τραμπ.

(Με πληροφορίες από CNN)

