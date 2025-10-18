Μια απρόσμενη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να άλλαξε τις ισορροπίες λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεφωνική επαφή, που πραγματοποιήθηκε παραμονή της συνάντησης, επηρέασε την ατζέντα των ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά την αποστολή νέων μακράς εμβέλειας όπλων στο Κίεβο.

Μετά την τηλεφωνική επαφή: Μετριασμός και νέος προσανατολισμός

Σύμφωνα με τη Washington Post, πριν από το τηλεφώνημα, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει τον ουκρανικό οπλισμό με πυραύλους Tomahawk. Ωστόσο, μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν και τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προοπτική μιας νέας συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ηγέτη, μειώνοντας την έμφαση στην άμεση στρατιωτική βοήθεια.

Advertisement

Advertisement

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού ταμείου επενδύσεων και στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου, σχολίασε: «Η περιοδεία του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους». Η στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται να επηρεάζεται συχνά από τις άμεσες επαφές του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Αποφυγή κυρώσεων και προγραμματισμένη σύνοδος

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα έχει καταφέρει να αποτρέψει την επιβολή νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την αποστολή ισχυρότερων όπλων στο Κίεβο, προσφέροντας στον Τραμπ προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω να τελειώσουμε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε για Tomahawk». Αντί για νέα στρατιωτική βοήθεια, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Πούτιν σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Το Κρεμλίνο, όμως, διατηρεί τη ρητορική του περί «περίπλοκης» κατάστασης και δεν προτίθεται να δεσμευτεί σε άμεση εκεχειρία, ενώ ο Ντμίτριεφ τόνισε πως η νέα συνάντηση θα γίνει «πρόσωπο με πρόσωπο χωρίς παρεμβολές», αποφεύγοντας διάλογο με τον Ζελένσκι.

Διπλωματικά παιχνίδια και κολακείες

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πούτιν επαίνεσε τη «μεγάλη επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή» και εξήρε τη Μελάνια Τραμπ για τις προσπάθειές της να επαναφέρει τα παιδιά στις οικογένειές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Washington Post, φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk θα διατάρασσε τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας και θα ματαίωνε πιθανές ειρηνευτικές προοπτικές.

Παρά τη ρητορική του Κρεμλίνου περί «νίκης», οι κυρώσεις και το κόστος του πολέμου επιβαρύνουν σοβαρά τη ρωσική οικονομία, με τις στρατιωτικές δαπάνες να καταναλώνουν περίπου το 40% του προϋπολογισμού. Το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Levada καταγράφει ότι το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, οι ενδείξεις δυσαρέσκειας δεν φαίνεται να απειλούν το καθεστώς Πούτιν, που έχει ενισχύσει την καταστολή και έχει επιβάλει αυστηρή λογοκρισία σε οποιαδήποτε κριτική του στρατού ή του πολέμου.