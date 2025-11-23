Μια 30χρονη πρώην αναπληρώτρια δασκάλα, η Καρίσα Τζέιν Σμιθ από το Dixon, στο Μιζούρι, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 10 χρόνια φυλάκισης αφού κρίθηκε ένοχη ότι πλήρωνε μαθητές γυμνασίου για σεξουαλικές πράξεις και τους προμήθευε αλκοόλ και ναρκωτικά.

Η Σμιθ είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους και αντιμετώπιζε 19 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμό ανηλίκου και εμπορία παιδικού σεξ, όπως ανέφερε η εφημερίδα Kansas City Star. Τον Σεπτέμβριο, συμφώνησε να παραδεχτεί την ενοχή της σε λιγότερο σοβαρές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σμιθ, η οποία εργαζόταν σε διάφορα σχολεία της περιοχής Dixon R-1, πλήρωνε μαθητές 100 δολάρια ή περισσότερο, είτε με μετρητά είτε μέσω εφαρμογής CashApp, για σεξουαλικές πράξεις, όπως μετέδωσε το KRCG-TV.

Επιπλέον, η δασκάλα φέρεται να παρείχε στους μαθητές αλκοόλ ή μαριχουάνα για σεξουαλική ικανοποίηση. Οι κατηγορίες αφορούν όχι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά και περιστατικά όπου μαθητές συνεργάζονταν μεταξύ τους για να προσεγγίσουν τη Σμιθ και να υποβληθούν σε κακοποίηση.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου αναφέρουν επίσης περιστατικά όπου η Σμιθ φέρεται να ανάγκασε μαθητές σε ακατάλληλες πράξεις και όταν οι μαθητές εξέφραζαν την ανησυχία τους, εκείνη τους προσέφερε περισσότερα χρήματα.

Η δασκάλα προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της, απειλώντας τα θύματά της να μην μιλήσουν και καταστρέφοντας προσωπικές καταγραφές, όπως κινητά τηλέφωνα που περιείχαν βίντεο με σεξουαλικές πράξεις. Φέρεται επίσης να ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι θύματα την εκβίαζαν με βίντεο, οδηγώντας τον να απειλήσει ένα από τα παιδιά με μπαστούνι του μπέιζμπολ.

Η κακοποίηση περιλάμβανε διάφορες τοποθεσίες, από το σπίτι της μέχρι το αυτοκίνητό της και απομονωμένες περιοχές, όπως δρόμους με χαλίκι.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Σμιθ παραδέχτηκε την ενοχή της σε λιγότερο σοβαρές κατηγορίες στο πλαίσιο συμφωνίας, περιλαμβάνοντας δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με μαθητή και μία για θέση σε κίνδυνο της ευημερίας ανηλίκου.

Ο δικηγόρος της δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο.

Με πληροφορίες από nypost.com