Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI (GTA 6) αναβάλλεται για ακόμη μία φορά, καθώς η Rockstar Games ανακοίνωσε επίσημα ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει τελικά στις 19 Νοεμβρίου 2026. Η αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας είχε οριστεί για το φθινόπωρο του 2025, στη συνέχεια μετατέθηκε για τον Μάιο του 2026, και τώρα καθυστερεί εκ νέου για έξι επιπλέον μήνες.

Η εταιρεία, μέσω ανακοίνωσής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήγησε πως η νέα καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη για περισσότερο χρόνο ανάπτυξης, προκειμένου το παιχνίδι να φτάσει στο επίπεδο τελειότητας που οι φίλοι της σειράς «περιμένουν και αξίζουν». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Rockstar:

«Ζητάμε συγγνώμη που προσθέτουμε επιπλέον χρόνο σε μια ήδη μακρά αναμονή, όμως αυτοί οι μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με το επίπεδο τελειότητας που μας χαρακτηρίζει. Το Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει πλέον την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026.»



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX November 6, 2025

Η καθυστέρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αναταράξεων για την εταιρεία, καθώς πρόσφατα έγιναν γνωστές μαζικές απολύσεις στα στούντιο της Rockstar στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, κάνοντας λόγο για 31 απολυμένους εργαζομένους στα βρετανικά στούντιο. Οι εσωτερικές αυτές ανακατατάξεις φαίνεται πως επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, παρότι η Rockstar τονίζει πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Παρά την καθυστέρηση, η ανυπομονησία του κοινού δεν δείχνει να μειώνεται. Το νέο GTA θα διαδραματίζεται στη φανταστική πολιτεία “Leonida”, μια περιοχή εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, και θα περιλαμβάνει μια σύγχρονη εκδοχή της “Vice City”, που θυμίζει έντονα το Μαϊάμι. Οι παίκτες αναμένεται να ζήσουν μια πιο ρεαλιστική και δυναμική εμπειρία, με τεράστιο ανοιχτό κόσμο, βελτιωμένα γραφικά και εξελιγμένες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση της νέας αναβολής είχε άμεσο αντίκτυπο και στο χρηματιστήριο: η μετοχή της Take-Two Interactive, μητρικής εταιρείας της Rockstar, υποχώρησε κατά περίπου 7% μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. Παρά το πλήγμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατηγική καθυστέρησης ίσως αποδειχθεί θετική μακροπρόθεσμα, αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκριθεί στις τεράστιες προσδοκίες.

Όπως φαίνεται, η Rockstar προτιμά να «θυσιάσει» χρόνο παρά να κυκλοφορήσει ένα ημιτελές προϊόν. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια αναμονής από το GTA V, οι παίκτες καλούνται να οπλιστούν με λίγη ακόμη υπομονή. Το στούντιο υπόσχεται ότι η αναμονή θα αξίζει, προσφέροντας ένα παιχνίδι που θα ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανοιχτής παγκόσμιας δράσης.