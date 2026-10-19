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Οι φήμες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κίνα για ιατρική περίθαλψη, ωστόσο η τελευταία δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόμοια σενάρια για την υγεία του ηγέτη έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν χωρίς να επιβεβαιωθούν.

Σε περίπτωση διαδοχής, ως πιθανή προσωρινή διάδοχος θεωρείται η αδελφή του Κιμ Γιο Γιονγκ, μέχρι η κόρη του Κιμ Τζου Αε να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Κίνα, προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα θεραπεία. Σύμφωνα με τις ίδιες φήμες, η μεταφορά του στο εξωτερικό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των περιορισμένων ιατρικών υποδομών στην Πιονγκγιάνγκ.

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Όπως αναφέρει η The Sun, η τελευταία εμφάνισή του σε δημόσια εκδήλωση ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε μουσείο άμυνας σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο αναλυτής για θέματα Βόρειας Κορέας, Μπένεντικτ Ρότζερς, εκτίμησε ότι το καθεστώς θα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ότι ο ηγέτης βρίσκεται εν ζωή, καθώς οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του περιλαμβάνουν ακόμη και ισχυρισμούς περί θανάτου του. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σενάρια έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν.

Το 2020, ανάλογες φήμες είχαν εξαπλωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο Κιμ είχε απουσιάσει από τη δημόσια ζωή για αρκετούς μήνες. Εκείνη την περίοδο, πρώην διπλωμάτης είχε υποστηρίξει ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης βρισκόταν σε κώμα και ήταν έτοιμος να παραδώσει την εξουσία στην αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ, η οποία είναι σήμερα 38 ετών.

Ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την εξουσία

Σε περίπτωση θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ουν, αναλυτές θεωρούν πιθανό η αδελφή του να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της χώρας. Η Κιμ Γιο Γιονγκ διατηρεί σημαντική επιρροή στο καθεστώς και θεωρείται από ορισμένους παρατηρητές ακόμη πιο σκληρή από τον αδελφό της.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, η πολιτική της στάση έχει επηρεαστεί από στενούς συνεργάτες και συμβούλους του πατέρα τους, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Τη Δευτέρα, η ίδια δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον τακτικών όπλων κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Κιμ Γιο Γιονγκ θα μπορούσε να διατηρήσει προσωρινά την εξουσία, έως ότου η κόρη του σημερινού ηγέτη, η 13χρονη Κιμ Τζου Αε, φτάσει σε ηλικία που θα της επιτρέψει να αναλάβει την ηγεσία.

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Η Τζου Αε έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του πατέρα της σε σημαντικές κρατικές εκδηλώσεις, γεγονός που έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να προορίζεται για διάδοχός του. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχουν επισημάνει εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να είναι η επικρατέστερη υποψήφια, αν και δεν έχει οριστεί επίσημα ως διάδοχος.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, όταν συνόδευσε τον πατέρα της σε δοκιμή πυραύλου. Τον Φεβρουάριο του 2023, συμμετείχε σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση του στρατού της Βόρειας Κορέας. Έκτοτε, έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές ακόμη επίσημες περιστάσεις, συχνά με ενδυματολογικές επιλογές παρόμοιες με εκείνες του πατέρα της.

Εάν τελικά αναλάμβανε την ηγεσία, θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που κυβερνά τη χώρα από την ίδρυση της δυναστείας των Κιμ.

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Οι ανησυχίες για την υγεία του

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν στις διατροφικές συνήθειες του Κιμ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες μπριζόλας και αστακού. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS), ο ηγέτης είναι «εξαιρετικά παχύσαρκος».

Το βάρος του εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 140 κιλά, ενώ το ύψος του υπολογίζεται περίπου στο 1,70 μέτρο. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας φέρεται να εκτιμά ότι το αυξημένο βάρος του ενδέχεται να τον εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το κάπνισμα και η παχυσαρκία του έχουν εντείνει τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον της ηγεσίας της χώρας και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την εξουσία σε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι πλέον σε θέση να κυβερνήσει.

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