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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βόρεια Κορέα επεκτείνει τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Γιονγκμπιόν, ενισχύοντας περαιτέρω το πυρηνικό της οπλοστάσιο παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Νέες δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της εξωτερικής κατασκευής ενός νέου τμήματος στη μονάδα εμπλουτισμού, εργασίες που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας παρακολουθεί τις εξελίξεις, εκφράζοντας ανησυχία για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών που συνδέονται με την παραγωγή πυρηνικού υλικού στρατιωτικής χρήσης.

Η Πιονγκγιάνγκ αξιοποιεί τη μειωμένη προσοχή της διεθνούς κοινότητας, λόγω άλλων παγκόσμιων συγκρούσεων, για να προωθήσει τα πυρηνικά της σχέδια.

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Όσο οι ΗΠΑ παραμένουν εγκλωβισμένες στον πόλεμο του Ιράν και οι χώρες της Δύσης βιώνουν τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της σύγκρουσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκμεταλλεύεται αυτό το μειωμένο ενδιαφέρον που του δείχνουν για να ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επεκτείνει το πυρηνικό συγκρότημα της Γιονγκμπιόν

Νέες δορυφορικές εικόνες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Wall Street Journal αποκαλύπτουν ότι η Βόρεια Κορέα επεκτείνει τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου στις εγκαταστάσεις της Γιονγκμπιόν.

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Η αποκάλυψη έρχεται σε συνέχεια των προειδοποιήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος έχει επιβεβαιώσει ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει την επέκταση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, παρά τις διεθνείς κυρώσεις και τις επανειλημμένες εκκλήσεις για περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων της.

North Korea has expanded a uranium-enrichment plant at its main nuclear complex, the latest sign of Pyongyang’s continued expansion of a weapons program that has alarmed neighbors and drawn international condemnation. https://t.co/7mdsL2YI0u November 20, 2026

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, οι εργασίες για την προσθήκη νέου τμήματος στην αρχική μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η κατασκευή του νέου τμήματος είχε ολοκληρωθεί εξωτερικά, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Το πυρηνικό συγκρότημα της Γιονγκμπιόν, βόρεια της Πιονγκγιάνγκ, βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται υποδομές που συνδέονται με την παραγωγή πυρηνικού υλικού, μεταξύ των οποίων μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί, ανάλογα με τον βαθμό εμπλουτισμού του, να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικές πυρηνικές εφαρμογές ή για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας επικεντρώνεται στην παραγωγή υλικού κατάλληλου για στρατιωτική χρήση.

Η επέκταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του πυρηνικού συγκροτήματος, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει ήδη κατασκευάσει δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή.

Παρότι οι δορυφορικές εικόνες της 6ης Νοεμβρίου δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό των δυνατοτήτων των νέων εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να επενδύει στην υποδομή παραγωγής πυρηνικού υλικού, αυξάνοντας την ανησυχία για την περαιτέρω ανάπτυξη του οπλοστασίου της.





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