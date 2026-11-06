Βόρεια Κορέα: Στρατολογεί χάκερς από 11 ετών – Η «μυστική» στρατιά για κυβερνοεπιθέσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν - Πηγή: iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης χάκερ, επιλέγοντας μαθητές από την ηλικία των 11 ετών για να ενταχθούν στις κρατικές κυβερνομονάδες.

Οι ειδικοί αυτοί εκπαιδεύονται σε προηγμένα συστήματα και συμμετέχουν σε στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο την απόσπαση σημαντικών χρηματικών ποσών για το καθεστώς.

Οι επιτυχημένοι χάκερ επιβραβεύονται με κοινωνικά και οικονομικά προνόμια, όπως πολυτελή διαμερίσματα και υψηλά χρηματικά ποσά, υπό συνθήκες αυστηρής κρατικής επιτήρησης.

Πρόσφατες επιθέσεις, όπως αυτή στο ανταλλακτήριο Binance, αποδεικνύουν την επιχειρησιακή ικανότητα των ομάδων, οι οποίες πλέον αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

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Μια οργανωμένη στρατιά κορυφαίων χάκερς, την οποία οικοδομεί συστηματικά εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, έχει αναπτύξει η Βόρεια Κορέα, μετατρέποντας τις κυβερνοεπιθέσεις σε ένα από τα ισχυρότερα όπλα του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Το πρόγραμμα ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία: παιδιά μόλις 11 ή 12 ετών επιλέγονται με βάση τις επιδόσεις και τις ικανότητές τους, με στόχο να εκπαιδευτούν ως μελλοντικοί ειδικοί στην πληροφορική και, ορισμένα από αυτά, ως κρατικοί χάκερ.

Σύμφωνα με αποστάτες από τη Βόρεια Κορέα και αναλυτές, περίπου 150 έως 200 από τους πιο ταλαντούχους μαθητές επιλέγονται κάθε χρόνο για να ακολουθήσουν εξειδικευμένες σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών. Μια μικρή ομάδα από αυτούς καταλήγει στις κυβερνοεπιχειρήσεις του στρατού, συμμετέχοντας σε επιθέσεις που αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο καθεστώς.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στη Binance, από την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χάκερ απέσπασαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Το FBI και η Binance απέδωσαν την επίθεση στη Βόρεια Κορέα, ενώ η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

FBI: Η Βόρεια Κορέα πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Binance – Πώς προκάλεσαν ζημιά 6,3 δισ οι χάκερς TraderTraitor – Πηγή: Reuters

Από τα σχολικά θρανία, χάκερς σε κυβερνοεπιθέσεις δισεκατομμυρίων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα από τα μυστικά όπλα του Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Κιμ Χουνγκ-κουάνγκ, πρώην εκπαιδευτής χάκερ στη Βόρεια Κορέα, ο οποίος διέφυγε στη Νότια Κορέα το 2004.

Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να αναζητά τόσο συστηματικά τα πιο έξυπνα παιδιά, με αποκλειστικό σκοπό να τα μετατρέψει σε κυβερνοεπιχειρησιακά στελέχη του κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αν τα παιδιά επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία δεν αποτελεί απαραίτητα κριτήριο.

Η διαδικασία επιλογής ξεκινά ήδη από το γυμνάσιο, όταν οι αρχές εντοπίζουν μαθητές ηλικίας 11 ή 12 ετών με ιδιαίτερη κλίση στους υπολογιστές και τα μαθηματικά. Στην ηλικία των 17 ετών, όσοι ξεχωρίζουν συνεχίζουν σε κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, όπου υποβάλλονται σε ακόμη αυστηρότερη αξιολόγηση.

Οι λίγοι που επιλέγονται τελικά εντάσσονται στην κυβερνομονάδα του στρατού. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει προηγμένα μαθηματικά, ξένες γλώσσες, πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων και αντίστροφη μηχανική ξένων συσκευών και συστημάτων.

Η Βόρεια Κορέα δημιούργησε κυβερνομονάδα το 1998, ωστόσο η σημασία της αναβαθμίστηκε σημαντικά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Το 2013, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης χαρακτήρισε τον κυβερνοπόλεμο, μαζί με τα πυρηνικά όπλα και τους πυραύλους, «πολυεργαλείο» για την αμυντική και επιθετική ισχύ της χώρας.

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Διαμερίσματα, δολάρια και προνόμια για τους επιτυχημένους χάκερς

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα για να επιβραβεύσει τους πιο επιτυχημένους κυβερνοεπιχειρησιακούς της πράκτορες.

Σύμφωνα με τον πρώην εκπαιδευτή, οι χάκερ που συμμετέχουν σε επιτυχημένες επιθέσεις μπορούν να εξασφαλίσουν έως και το 30% των κερδών από τις υποκλοπές σε δολάρια, μέσω της στρατιωτικής μονάδας τους. Παράλληλα, ορισμένοι αποκτούν πρόσβαση σε πολυτελή διαμερίσματα στην Πιονγκγιάνγκ, στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν και οι γονείς τους.

Τα διαμερίσματα αυτά ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τα 132 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με τον καθηγητή Λιμ Τζονγκ-ιν, ομότιμο καθηγητή στη Σχολή Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου της Κορέας.

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Στα προνόμια περιλαμβάνονται επίσης ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως σε φιλικές προς το καθεστώς χώρες όπως η Κίνα, όπου έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι πιο επιτυχημένοι μπορούν ακόμη να γίνουν μέλη του κυβερνώντος κόμματος και να συνάψουν γάμους με μέλη οικογενειών της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ.

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: Καταψύκτες αδειάζονται και κατεψυγμένα προϊόντα φορτώνονται σε καρότσια για να πεταχτούν, στο κατάστημα ICA Kvantum στη Σιέμπο της Σουηδίας, στις 2 Νοεμβρίου 2026, μετά από επίθεση χάκερς που προκάλεσε αύξηση της θερμοκρασίας στους καταψύκτες στους 50 βαθμούς Κελσίου – Reuters

Ωστόσο, πρόκειται για μια σχετικά μικρή ομάδα. Σύμφωνα με εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2024, περίπου 8.400 άτομα απασχολούνται στις κυβερνοπολεμικές επιχειρήσεις της Βόρειας Κορέας.

Όσοι δεν επιλέγονται για τις στρατιωτικές μονάδες χάκερ μπορούν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για δυτικές επιχειρήσεις, συχνά μέσω θέσεων απομακρυσμένης εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το καθεστώς εξασφαλίζει επιπλέον πηγές εσόδων από τη διεθνή αγορά τεχνολογίας.

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Lazarus και TraderTraitor: Το δίκτυο των χάκερς πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις

Η πρόσφατη επίθεση στη Binance εντάσσεται σε μια ευρύτερη δραστηριότητα κυβερνοεπιχειρήσεων που αποδίδονται στη Βόρεια Κορέα.

Μεταξύ των πιο γνωστών ομάδων είναι η Lazarus Group, γνωστή και ως APT38, την οποία οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει για την κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα από το δίκτυο Ronin το 2022. Το FBI έχει αναφέρει ότι η ομάδα TraderTraitor συνδέεται με τη Lazarus.

Σύμφωνα με την Binance, οι δράστες χρησιμοποίησαν μια ψεύτικη διαδικασία επαγγελματικής συνέντευξης και κακόβουλο λογισμικό που είχε ενσωματωθεί σε διαφήμιση, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές εργαζομένων της εταιρείας. Στη συνέχεια, αξιοποίησαν εσωτερικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να αποκτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων.

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Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο των βορειοκορεατικών κυβερνοεπιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον YouTuber Deeveeaar, ο οποίος έχει ισχυριστεί ότι απέκτησε πρόσβαση σε κάμερες που παρακολουθούσαν Βορειοκορεάτες εργαζομένους πληροφορικής, η χρήση εργαλείων AI είναι εκτεταμένη.

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Όπως ανέφερε, χρησιμοποιούν πληρωμένους λογαριασμούς ChatGPT, Claude Code και Cursor για τη συγγραφή και τροποποίηση κώδικα, τη δημιουργία βιογραφικών, αλλά και την κατασκευή πλαστών εγγράφων και ταυτοτήτων. Έκθεση ομάδας παρακολούθησης κυρώσεων του ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχαν 11 κράτη-μέλη, ανέφερε επίσης ότι το 2025 η ομάδα TraderTraitor είχε αποκτήσει λογαριασμούς ChatGPT και DeepSeek.

Παρά τα οικονομικά κίνητρα και τα προνόμια, η καθημερινότητα των εργαζομένων στις κυβερνοεπιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα πιεστική. Πρώην εργαζόμενοι περιγράφουν συνθήκες στενής επιτήρησης, περιορισμένης διαβίωσης, εξαντλητικών ωραρίων που ξεπερνούν τις 10 ώρες ημερησίως και αυστηρών οικονομικών στόχων.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η κρατική προστασία επιτρέπει στους χάκερ να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους ακόμη και μετά από αποτυχημένες επιθέσεις, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνέπειες που θα είχε μια συνηθισμένη εγκληματική ομάδα.

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Η τάση, μάλιστα, είναι να στρέφονται όλο και περισσότερο σε μεγάλους οργανισμούς με τεράστια αποθέματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η υπόθεση της Binance αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης φιλοδοξίας και της επιχειρησιακής εμβέλειας αυτών των δικτύων.

(Πηγή: Reuters)