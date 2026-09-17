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Η ίδια χαρακτήρισε τις συζητήσεις περί αποπυρηνικοποίησης ως ανόητες, υπογραμμίζοντας ότι το οπλοστάσιο της Πιονγιάνγκ λειτουργεί ως μέσο αποτροπής διεθνών παραβατών.

Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας παρακολουθεί με προσοχή τη δήλωση, η οποία συμπίπτει με την έκφραση προθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ για ανανέωση του διαλόγου.

Η διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής του 2019 στο Ανόι.

Έκτοτε, η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει στην επέκταση του πυρηνικού της οπλοστασίου, παρά τις προηγούμενες προσπάθειες για συμφωνία.

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«Η ιδιότητα της χώρας ως πυρηνικής δύναμης είναι απόλυτη και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα», δήλωσε η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η οποία κατέχει σημαντικό πόστο στο βορεοκορεάτικο πολιτικό σύστημα, υπογράμμισε ότι «το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγιάνγκ συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των εξωφρενικών πράξεων διεθνών παραβατών».

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Η δήλωση αυτή έγινε την ώρα που στη Βιέννη πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, όπου όπως ανέφερε ήταν αναμενόμενες οι «γνωστές ανόητες συζητήσεις» σχετικά με τις προσπάθειες αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

«Αν πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά, το μόνο που θα ακούσουν είναι τα λόγια των ανόητων», είπε χαρακτηριστικά.

Kim Yo-jong, the sister of North Korean leader Kim Jong-un, dismisses calls for denuclearisation as the views of “idiots”, insisting that Pyongyang’s nuclear status is permanenthttps://t.co/CUNuUDBLZ1 — TRT World (@trtworld) September 17, 2026

«Όσο κι αν το αρνούνται σε επίπεδο ρητορικής οι εχθρικές δυνάμεις, η πραγματικότητα ότι η θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως πυρηνικής δύναμης έχει εδραιωθεί μόνιμα, τόσο υλικά όσο και νομικά και δεν μπορεί να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Ενοποίησης της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι η δήλωση αυτή είναι αξιοσημείωτη λόγω της χρονικής στιγμής που έγινε.

Σε επιφυλακή η Νότια Κορέα

«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τη δήλωση της Κιμ Γιο Τζονγκ, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πρόσφατα την προθυμία του να επιδιώξει διάλογο με τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της ομιλίας που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορεία (AFP).

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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την προθυμία του να ξεκινήσει ξανά τις συζητήσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφέροντας τον περασμένο μήνα ότι σχεδίαζε να τον συναντήσει αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Κιμ τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά η διπλωματία τους τελικά δεν ευόδωσε, αφού η σύνοδος κορυφής του 2019 στο Ανόι δεν κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με την άρση των κυρώσεων και το τι θα μπορούσε να προσφέρει η Πιονγιάνγκ σε αντάλλαγμα για την αποπυρηνικοποίηση.

Η Πιονγιάνγκ έχει επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο έπειτα από την αποτυχημένη συνόδο κορυφής στο Ανόι.

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