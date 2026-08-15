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Η Σεούλ προτείνει την αντικατάσταση της ισχύουσας εκεχειρίας με μια μόνιμη κατάσταση ειρήνης για τη μείωση των εντάσεων και τον περιορισμό των πυρηνικών επιδιώξεων της Πιονγκγιάνγκ.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν παγωμένες, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει τις σχετικές προτάσεις και ενισχύει τις αμυντικές της θέσεις.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας επιδιώκει παράλληλα την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας με την Ιαπωνία, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα του παρελθόντος με βλέμμα στο μέλλον.

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Με αφορμή την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από τον αποικιακό ζυγό της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ απηύθυνε κάλεσμα για απευθείας συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, τον επίσημο τερματισμό του πολέμου και τον περιορισμό των πυρηνικών επιδιώξεων της Πιονγκγιάνγκ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ζητά συνομιλίες ειρήνης με τη Βόρεια Κορέα

Ο Λι δήλωσε πως η Σεούλ θα λάβει προληπτικά και συνεχή μέτρα για να μειώσει τις εντάσεις και να οικοδομήσει πολυεπίπεδες εγγυήσεις ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κλιμάκωσης. Η έκκλησή του προστίθεται στην υπόσχεση που έδωσε πέρυσι ότι θα σεβαστεί το σύστημα της Βόρειας Κορέας και θα επιδιώξει ειρηνική συνύπαρξη με την Πιονγκγιάνγκ.

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South Korean President Lee Jae Myung has proposed talks with North Korea to formally end the Korean War and replace the armistice with a peace regime, saying dialogue could also curb Pyongyang’s advancing nuclear programme. pic.twitter.com/P05N2bW7AH — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2026

Ο πόλεμος της Κορέας τερματίστηκε το 1953 με εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών και όχι με υπογραφή συμφωνίας ειρήνης, άρα, από μία άποψη οι δύο χώρες βρίσκονται ακόμη σε πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας επεσήμανε ότι στοχεύει να αντικαταστήσει την «ασταθή και αδύναμη εκεχειρία» με μία «μόνιμη κατάσταση ειρήνης», αν και η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει προσεγγίσει τη Σεούλ αναφορικά με το θέμα της συμφιλίωσης από τότε που ο Λι ανέβηκε στην εξουσία τον περσινό Ιούνιο.

Πράγματι, οι σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα παραμένουν παγωμένες. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει εγκαταλείψει την πολιτική επανένωσης της Πιονγκγιάνγκ, έχει πει ότι η Σεούλ είναι το πιο εχθρικό κράτος και έχει διατάξει ενίσχυση της άμυνας στην πρώτη γραμμή.

Η Βόρεια Κορέα απέρριψε τις προσφορές του Λι, επέκρινε το σχέδιο της Σεούλ για πυρηνοκίνητα υποβρύχια και κατήγγειλε ως προκλήσεις τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Σχετικά με τις σχέσεις με την Ιαπωνία, ο Λι κάλεσε να αντιμετωπιστεί το παρελθόν αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το μέλλον και είπε ότι ευελπιστεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδο 60 ετών ειρήνης και ευημερίας με την Ιαπωνία ως «στενό γείτονα» .