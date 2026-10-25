Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την κινεζική πόλη Ντανντόνγκ και εγκαινίασε τη νέα γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κιμ συναντήθηκε με τον Κινέζο αξιωματούχο Γουάνγκ Χουνίνγκ και δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Η παρουσία του ηγέτη στη χώρα επιβεβαίωσε τη δημόσια δράση του, διαψεύδοντας τις πρόσφατες φήμες που αμφισβητούσαν την κατάσταση της υγείας του.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ημέρα υψηλού συμβολισμού, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της πρώτης κινεζικής νίκης στον Πόλεμο της Κορέας.

Η γέφυρα μήκους τριών χιλιομέτρων δόθηκε επίσημα στην κυκλοφορία τον Οκτώβριο, ύστερα από δωδεκαετή καθυστέρηση λόγω προβλημάτων της βορειοκορεατικής πλευράς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, επισκέφθηκε την Κίνα εγκαινιάζοντας μια γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες και εκφράζοντας την ελπίδα για διεύρυνση της συνεργασίας τους. Η επίσκεψη του Κιμ στην Κίνα είναι φυσικά σημαντική αλλά η ίδια η επιβεβαιωμένα δημόσια εμφάνισή του είναι εξίσου αξιοπρόσεκτη, καθώς το προηγούμενου διάστημα διακινούνταν φήμες πως ήταν σε κώμα ή ακόμη και νεκρός. Φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί μετά από αυτές τις φήμες και τον εμφάνιζαν να επισκέπτεται μια έκθεση ρούχων και υποδημάτων είχαν αμφισβητηθεί από κάποιους.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, όπως αναφέρει ο Guardian, έφτασε το Σάββατο στην κινεζική παραμεθόρια πόλη Ντανντόνγκ, αφού διέσχισε τη Νέα Γέφυρα του Ποταμού Γιαλού, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας —το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τη Βόρεια Κορέα— και το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Advertisement

Advertisement

North Korean leader Kim Jong-un made a surprise visit to Dandong, China, crossing the border via the newly opened New Yalu River Bridge. Chinese state media said Wang Huning, China’s fourth-ranked leader, accompanied Kim and conveyed greetings from President Xi Jinping. The four-lane bridge linking Sinuiju and Dandong was completed in 2014 with Chinese funding but sat unused for 12 years before officially opening on October 15 amid warming ties. — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Συναντήθηκε με τον Γουάνγκ Χουνίνγκ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κίνα για να προαγάγει την ιστορική τους φιλία και να διευρύνει την πρακτική συνεργασία, αποφέροντας έτσι απτά οφέλη στους λαούς και των δύο χωρών», σύμφωνα με το Xinhua. Στη συνέχεια, ο Γουάνγκ συνόδευσε τον Κιμ στη γέφυρα για να τον αποχαιρετήσει, ανέφερε το Xinhua.

Η επίσκεψη φαίνεται να είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να υπογραμμίσει την ισχύ των δεσμών του Κιμ με το Πεκίνο σε μία ημέρα με υψηλο συμβολισμό καθώς η 25η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική νίκη της Κίνας στον Πόλεμο της Κορέας, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου κινεζικά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Γιαλού εισερχόμενα στη Βόρεια Κορέα, τον Οκτώβριο του 1950.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε το Σάββατο ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία γύρω από τη γέφυρα και κοντά σε ένα μουσείο αφιερωμένο στον ρόλο της Κίνας στον πόλεμο, ενώ περιορίστηκαν και οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Advertisement

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι τα μέτρα αυτά συνδέονται με την επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου από τη Βόρεια Κορέα.

Η γέφυρα, μήκους 3 χιλιομέτρων, δόθηκε στην κυκλοφορία στα μέσα Οκτωβρίου —12 χρόνια αφότου η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή της— καθώς η έναρξη της λειτουργίας της είχε καθυστερήσει εξαιτίας προβλημάτων από την πλευρά της Βόρειας Κορέας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν επίσης την πρώτη οδική γέφυρα στα κοινά τους σύνορα, παρέχοντας στην Πιονγιάνγκ μια νέα οδική σύνδεση με τους βασικούς υποστηρικτές της.

Advertisement

Η επίσκεψη του Σαββάτου ήταν έκτη του Κιμ στην Κίνα και η πρώτη από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, στο πλευρό του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Σι επισκέφθηκε την Πιονγιάνγκ τον Ιούνιο —την πρώτη του επίσκεψη έπειτα από επτά χρόνια. Παράλληλα, οι σχέσεις με τη Νότια Κορέα έχουν επιδεινωθεί.

Advertisement