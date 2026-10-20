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Οι αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη προέκυψαν από αναρτήσεις Κινέζου αντιφρονούντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με εγκεφαλική αιμορραγία.

Παρά τη δημοσιοποίηση του φωτογραφικού υλικού, ορισμένοι παρατηρητές παραμένουν δύσπιστοι, εξετάζοντας το ενδεχόμενο χρήσης σωσία του ηγέτη στις συγκεκριμένες εικόνες.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής χρονική στιγμή λήψης των φωτογραφιών ούτε η αυθεντικότητά τους, ενώ τα κρατικά μέσα υποστηρίζουν ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

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Με φωτογραφίες που υποστηρίζεται ότι παρουσιάζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την διάρκεια επίσκεψης του σε έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων προσπαθεί το καθεστώς της Βόρειας Κορέας να καθησυχάσει πολίτες και να πείσει την διεθνή κοινότητα για την υγεία του ητέτη της, καθώς υπήρξαν έντονες φήμες πως είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και ήταν σε κώμα ή κατά κάποιες άλλες ακόμη και πως είχε πεθάνει.

Ακόμη και έτσι πάντως κάποιοιοι παραμένουν δύσπιστοί μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για σωσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας….

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Σε μία από τις εικόνες, ο Κιμ σκύβει για να εξετάσει ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα που φορά ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα. Σε μια άλλη φωτογραφία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στέκεται με τα πόδια ανοιχτά, τα χέρια τεντωμένα και το στόμα ανοιχτό, καθώς φαίνεται να συνομιλεί με έμφαση με έναν αξιωματούχο. Μια τρίτη εικόνα τον δείχνει να απλώνει το χέρι προς το μανίκι ενός γυναικείου παλτό το οποίο είναι τοποθετημένο σε κούκλα βιτρίνας, ενώ αρκετοί συνεργάτες του τον ακολουθούν.

🚨🇰🇵 Kim Jong Un PROOF-OF-LIFE or a BODY DOUBLE? Unverified claims that the North Korean dictator died of a brain hemorrhage made their rounds and gained traction on social media. So, what does any repressive, isolated, authoritarian state do when its leadership is put into question? Release photos of the Dear Leader and his daughter inspecting children’s shoes VERY CLOSELY. Maybe he has tiny feet? Source: NYP / Writer: Marie https://t.co/rNyx1jcNbB October 20, 2026

Τα ΜΜΕ υποστήριξαν πως ο Κίμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ούτε έχει επιβεβαιωθεί η αυθυεντικότητά τους.

Οι φήμες για την υγεία του ξεκίνησαν από αναρτήσεις στο Χ την Κυριακή του Κινέζου αντιφρονούντα Γουαντζούν Σιέ,που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.

Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω φόβων για προβλήματα στην διαδικασία διαδοχής.

Αργότερα υποστήριξε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πεκίνου της Ιατρικής Σχολής Πεκίνου είχε σταλεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να περιθάλψει τον Κιμ μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.