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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέστειλε τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Ρωσία μετά τις δηλώσεις της Μόσχας για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Πιονγιάνγκ και Σεούλ.

Η απόφαση περιλαμβάνει την απαγόρευση χρήσης του βορειοκορεατικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη και τον τερματισμό των παραδόσεων βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα αρνείται να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων της στη Ρωσία, ενώ υφίσταται σημαντικές απώλειες στις συγκρούσεις στην περιοχή του Κούρσκ.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας, γλωσσικών εμποδίων και της περιφρονητικής στάσης της ρωσικής ηγεσίας.

Η Πιονγιάνγκ συνεχίζει πάντως να παρέχει εργατικό δυναμικό για τη ρωσική βιομηχανία κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αξιοποιώντας παράλληλα την πολεμική εμπειρία για τη δική της στρατιωτικοποίηση.

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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ανέστειλε τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Ρωσία, αφού η Μόσχα δήλωσε ότι θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Πιονγιάνγκ και Σεούλ.

Αυτό αναφέρει το «The Gaze», επικαλούμενο την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR).

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Σύμφωνα με την HUR, οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα συμβάλει στη μελλοντική αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας. Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Πιονγιάνγκ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσο Σον-χούι δήλωσε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν συνάδουν με τη φύση της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών και απαίτησε διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική της Ρωσίας απέναντι στη Νότια Κορέα. Ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, η απόφαση ελήφθη προσωπικά από τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης του εναέριου χώρου της Βόρειας Κορέας από ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, καθώς και την αναστολή των παραδόσεων βαλλιστικών πυραύλων KN-23 και μιας ακόμη παρτίδας πυρομαχικών πυροβολικού.

Η Πιονγιάνγκ δεν ανταποκρίνεται επίσης στο αίτημα της Μόσχας να αυξηθεί το βορειοκορεατικό στράτευμα στη Ρωσία από 8.500 σε 50.000 στρατιώτες.

Παράλληλα, μονάδες ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας παραμένουν αναπτυγμένες στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, ενώ μια μονάδα πυραύλων της Βόρειας Κορέας δραστηριοποιείται στην περιοχή Βορονέζ από τα μέσα του καλοκαιριού και χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Η HUR επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο στρατών παρεμποδίζεται επίσης από τη χαμηλή διαλειτουργικότητα, τα γλωσσικά εμπόδια, την έλλειψη διερμηνέων και την ανεπαρκή υλικοτεχνική υποστήριξη από τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας αντιμετωπίζει ανοιχτά με περιφρόνηση τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας, θεωρώντας τα ως ένα βάρος που επιβλήθηκε για πολιτικούς λόγους.

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Οι βαριές απώλειες έχουν επίσης επιβραδύνει τη στρατιωτική συνεργασία. Η HUR εκτιμά ότι το βορειοκορεατικό απόσπασμα έχει χάσει 7.058 στρατιώτες σε μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Κούρσκ, εκ των οποίων 2.251 σκοτώθηκαν.

Η αναστολή έρχεται μετά από μήνες εντατικοποίησης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ. Όπως ανέφερε νωρίτερα το The Gaze, μέχρι το καλοκαίρι η Ρωσία είχε παραλάβει περίπου 50 βαλλιστικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένου του KN-30, για τον οποίο δεν είχαν αναφερθεί στοιχεία προηγουμένως και ο οποίος έχει εκτιμώμενη εμβέλεια τουλάχιστον 600 χιλιομέτρων.

Η Βόρεια Κορέα παρέχει επίσης εργατικό δυναμικό για τη ρωσική βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) και του Ινστιτούτου Τζορτζ Μπους, η Πιονγιάνγκ έστειλε 12.000 εργάτες στο βιομηχανικό συγκρότημα Αλαμπούγκα στο Ταταρστάν, όπου η Ρωσία κατασκευάζει επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed».

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Η Ομάδα Παρακολούθησης των Πολυμερών Κυρώσεων εκτιμά ότι έως και 25.000 Βορειοκορεάτες ενδέχεται να εργάζονται στη ρωσική βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πολλοί από τους οποίους με το πρόσχημα των φοιτητών, προκειμένου να παρακάμψουν τις κυρώσεις.

Για την Πιονγιάνγκ, η συνεργασία αυτή αποτέλεσε επίσης έναν τρόπο απόκτησης εμπειρίας σε συνθήκες μάχης. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία μάθαιναν να συνεργάζονται με drones και χειριστές drones, χαρακτηρίζοντάς το ως σημαντικό πρόβλημα για την ασφάλεια στην περιοχή του Ειρηνικού.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Κυρίλος Μπουντάνοφ, προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι η Βόρεια Κορέα αξιοποιεί την εμπειρία που απέκτησε στο πεδίο της μάχης από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας για να προχωρήσει σε ταχεία στρατιωτικοποίηση, μεταξύ άλλων ξεκινώντας τη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μίας χρήσης για επιθέσεις.

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