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Κατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη για άμεση ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και την κατάσταση στο Ιράν.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της αύξησης των αμυντικών δαπανών και των επενδύσεων στη βιομηχανική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπερασπίστηκε επίσης την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την ως μια προσπάθεια άσκησης πίεσης για διαπραγματεύσεις.

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε κάλεσαν τη Ρωσία να μην προβεί σε ενέργειες, ηθελημένα ή αθέλητα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «εξάπλωση του πολέμου» εναντίον της Ουκρανίας, με κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα μετά τη συνάντησή τους —κλειστή για τον Τύπο— στην κατοικία του πρώτουστην Φλόριντα. Επίσης βέβαια βασικό θέμα της συζήτσηης των δύο ανδρών ήταν η «ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν» ενώ στην ατζέντα ήταν και το Ιράν.

«Συζητήσαμε τη σημασία του να αποφύγει η Ρωσία οποιεσδήποτε ενέργειες που, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τον πόλεμο, καθώς και τη σημασία της επίτευξης μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

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Trump and Rutte Urge Russia Not to Widen Ukraine War #Trump #NATO #Mark_Rutte #Russia #Ukraine #US_Politics #Ukraine_War #World_News #QasiounNews https://t.co/ecUIGUnxcS — Qasioun English (@QASIOUN_EN) November 26, 2026

Η κοινή έκκληση Τραμπ και Ρούτε διατυπώνεται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, «φίλο μου», κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τον Πούτιν. «Για εμάς, είναι ένας δολοφόνος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο CNN.

Ο Ρούτε κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, την Τετάρτη. «Αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμη και κατά τη συνάντηση στη Σεντζέν, είναι να δοκιμάζει τον Πούτιν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Πόσο σοβαρός είναι; Είναι διατεθειμένος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει πραγματικά σε συνομιλίες;» «Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να ασκούμε πίεση. Πιστεύω ότι αυτό αποδίδει και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Out of town pool note #6 – Trump-Rutte statement The White House sent this along post-lid following the meeting between POTUS and NATO’s Rutte, which remained closed press: A joint statement made by President Donald J. Trump and Secretary General Mark Rutte President Trump and Secretary General Rutte had an outstanding meeting this evening at what is often referred to as the Southern White House – Mar-a-Lago. The meeting was very impactful, with the war between Russia and Ukraine and the conflict in Iran being the primary subjects, as well as all of the record setting achievements that we have made together at the summits in the Hague and at Ankara. We also discussed the importance of Russia avoiding any actions that intentionally, or unintentionally, expand the war, and the importance of obtaining a peaceful resolution to the war as rapidly as possible. Lastly, we talked about the importance of continuing to expand defense spending and investment in our industrial base, both in the United States and across NATO. Danny Kemp AFP Wed. Nov. 25, 10:21 PM — White House Press Pool Reports (@WHPressPool) November 26, 2026

Η συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές συνομιλίες, στις οποίες μέχρι στιγμής λαμβάνουν μέρος μόνο η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.

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Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είτε μέσω μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, που είναι η προτιμότερη επιλογή, είτε, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, μέσω μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα διαθέτει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», δήλωσε.

«Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα έχει όσα χρειάζεται για να συνεχίσει τον αγώνα, διατηρώντας την αποτελεσματικότητά της και ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

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Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, Τραμπ και Ρούτε συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο αύξησης των αμυντικών δαπανών, ζήτημα για το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

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