Να εντείνει τις πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στρατιωτική τους συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού μέσου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε μέλη της συμμαχίας ότι ο Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» μέσα στις επόμενες ημέρες για την αποστολή πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, όπως εκείνες που εκφράστηκαν από την έναρξη του πολέμου, δεν κρίνονται πλέον επαρκείς.

Όπως σημειώνει το Spiegel, «αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ, χαρακτήρισαν τις αμερικανικές απαιτήσεις ως τελεσίγραφο».

Η γερμανική κυβέρνηση, υποδεχόμενη χθες θετικά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, επανέλαβε την πρόθεσή της να συμβάλει σε μια κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θέτοντας ωστόσο ως όρους μια ισχυρή εντολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μια σταθερή εκεχειρία ή ακόμη και μια εκεχειρία που θα προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να καταρτίζει λίστες με τους Ευρωπαίους εταίρους που τον υποστήριξαν στον πόλεμο κατά του Ιράν και εκείνους που διαφώνησαν, με στόχο στη συνέχεια να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από τις χώρες της δεύτερης κατηγορίας.

Η Γερμανία δεν έχει θέσει περιορισμούς στη χρήση των μεγάλων βάσεών της από τις ΗΠΑ στις πρόσφατες επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα τη στάση του Βερολίνου, ιδίως τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που υποστηρίζουν ότι «δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος».

Πηγή: Der Spiegel