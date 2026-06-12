Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να συμφώνησαν στην αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

H συμφωνία συνδέεται με τις τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Advertisement

Advertisement

Οι συνομιλίες φέρεται να περιλαμβάνουν και την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά πετρελαϊκά έσοδα που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Πηγές από την περιοχή αναφέρουν ότι τα ΗΑΕ έχουν συμφωνήσει να διαθέσουν συνολικά 10 δισ. δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισ. έχουν ήδη καταβληθεί. Άλλες πηγές ανεβάζουν το συνολικό ποσό ακόμη και στα 20 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με αντάλλαγμα τη διακοπή των ιρανικών επιθέσεων εναντίον των Εμιράτων.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα χρήματα προέρχονται από κεφάλαια των ΗΑΕ ή από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν δεσμευμένα στο τραπεζικό σύστημα των Εμιράτων.

Αξιωματούχος των ΗΑΕ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες, δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας επικεντρώνεται στη μείωση των εντάσεων και στην προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη στήριξη των προσπαθειών για ειρήνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε αντάλλαγμα για την οικονομική αυτή διευθέτηση, το Ιράν δεσμεύεται να σταματήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των ΗΑΕ, ενώ προβλέπεται και σταδιακή αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, με συνεργασία σε θέματα πληροφοριών και οικονομίας.

Η τελευταία γνωστή άμεση επίθεση του Ιράν κατά των ΗΑΕ καταγράφηκε στις 4 Μαΐου, όταν επλήγη το λιμάνι της Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να επιταχύνθηκαν μετά από επίσκεψη αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, ενώ ακολούθησαν επαφές Εμιρατινών αξιωματούχων στην Τεχεράνη για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Η συμφωνία εξελίσσεται σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, καθώς το Ντουμπάι φιλοξενεί σημαντικά ιρανικά κεφάλαια, πολλά από τα οποία παραμένουν δεσμευμένα λόγω των διεθνών κυρώσεων. Παράλληλα, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων συνδέεται και με τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.