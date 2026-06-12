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Με ένα μήνυμα στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «πιο κοντά από ποτέ».

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Εν αναμονή της οριστικοποίησής του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απέχουν από το να κάνουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω».

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The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Το Ιράν διαψεύδει ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενεύη – Τραμπ: «Είστε άτιμοι»

Νωρίτερα πάντως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο Κυριακή στη Γενεύη είναι ψευδείς.

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (12.6.26) το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ πιθανότατα θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Γενεύη.

Σύμφωνα με το οικονομικό πρακτορείο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος χώρας της G7 υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Η φετινή σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται στο Εβιάν, στις γαλλικές Άλπεις, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Η Γενεύη της Ελβετίας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και εξετάζεται ως πιθανή τοποθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας, ακόμη και αυτή την Κυριακή (14.06.2026), σύμφωνα με άτομα παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις», αναφέρεται στο δημοσίευμα.





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Τα 14 σημεία του προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr έδωσε σήμερα (12.06.2026) στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ -14 σημείων- με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, αυτό το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου προβλέπει τη «διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», «60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων» που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Επικαλούμενο πηγή στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, το πρακτορείο ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «την αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια της τελικής περιόδου διαπραγμάτευσης των 60 ημερών», διευκρινίζοντας ότι το μισό του ποσού αυτού θα «τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

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Πάντως, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή του μνημονίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το IRNA, το Ιράν δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο συμφωνίας με ΗΠΑ, ενώ διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού στο πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

«Το Ιράν δεν αναλαμβάνει σ’ αυτό το κείμενο καμιά δέσμευση να παραχωρήσει τη διαχείριση των στενών ούτε να αποκαταστήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επίθεση», σύμφωνα με το IRNA, το οποίο περιγράφει «τις γενικές γραμμές του υφιστάμενου κειμένου» που οδεύει προς οριστικοποίηση με τις ΗΠΑ.

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Τραμπ για τη συμφωνία με Ιράν: Οι όροι που διέρρευσε η Τεχεράνη δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς

Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του Ιράν, αμφισβητώντας τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διοχετεύθηκαν στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και αφορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

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Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.