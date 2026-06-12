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Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Παρασκευή το Ιράν.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί της Παρασκευής την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.

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«Το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα» διευκρινίζεται.

Νωρίτερα, στο Axios διέρρευσε το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει επέκταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του μετώπου στον Λίβανο, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν κρίσιμες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ιρανικού Mehr, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία:

1.Μόνιμη και άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2.Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της εθνικής του κυριαρχίας.

3.Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

4.Αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν.

5.Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, με τις απαραίτητες διευθετήσεις να γίνονται από την ιρανική πλευρά.

6.Αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

7.Κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων.

8.Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και την πλήρη άρση των κυρώσεων.

9.Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

10.Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ δεν θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή ούτε θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11.Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

12.Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13.Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ.

14.Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση τουλάχιστον του μισού ποσού των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Εκτός συζήτησης το πυραυλικό πρόγραμμα

Όπως αναφέρεται, οι τελικές διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να τεθεί στο τραπέζι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ Τεχεράνης και Δύσης τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς όλα τα σημεία που έχουν διαρρεύσει αντανακλούν πάγιες επιδιώξεις της ιρανικής πλευράς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.