Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αστειεύτηκε για την κατάσταση του ρωσικού ναυτικού στόλου τη Δευτέρα, καθώς η Μόσχα αρνήθηκε ότι ένα από τα υποβρύχιά της έπρεπε να αναδυθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiyskαναδύθηκε στα ανοιχτά της Γαλλίας για να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, μέσω της οποίας το παρακολουθούσε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και ένα ελικόπτερο.

Οι ολλανδικές αρχές είχαν δηλώσει το Σάββατο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκούνταν στη Βόρεια Θάλασσα.

«Τι αλλαγή από το μυθιστόρημα του Τομ Κλάνσι του 1984, «Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη». Σήμερα, μοιάζει περισσότερο με το κυνήγι του πλησιέστερου μηχανικού», δήλωσε ο Ρούτε σε ομιλία του στη Σλοβενία, λέγοντας ότι το «σπασμένο» πλοίο «κουτσαίνει» κατευθυνόνμενο πίσω στο σπίτι του.

Ο Ρούτε, όπως αναφέρει το BBC, είπε ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν καθόλου ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο».

Το VChK-OGPU, ένα κανάλι Telegram που δημοσιεύει φερόμενες ρωσικές διαρροές ασφαλείας, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι διαρρέουν καύσιμα στο αμπάρι του Novorossiysk στο Στενό του Γιβραλτάρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Καθώς επέστρεφε από την ανάπτυξή του στη Μεσόγειο, το Βασιλικό Ναυτικό δήλωσε ότι παρακολούθησε το σκάφος για τρεις ημέρες, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου. Συμμετέχοντας σε κοινές προσπάθειες του ΝΑΤΟ, το ναυτικό δήλωσε ότι το HMS Iron Duke παρακολούθησε το ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo που αναδύθηκε και το ρυμουλκό υποστήριξής του καθώς περνούσαν από τη Μάγχη και στη Βόρεια Θάλασσα.

Το Σάββατο, το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το ολλανδικό ναυτικό συνόδευσε στη συνέχεια το Novorossiysk και το συνοδευτικό ρυμουλκό. Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε τη Δευτέρα ότι το υποβρύχιο, μέρος μιας ομάδας υποβρυχίων που μεταφέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr, πραγματοποιούσε «προγραμματισμένη διέλευση μεταξύ στόλων».

«Οι πληροφορίες που διαδόθηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια φερόμενη δυσλειτουργία και, ως εκ τούτου, την επείγουσα ανάδυση του ντιζελοηλεκτρικού υποβρυχίου Novorossiysk στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, τα υποβρύχια πρέπει να πλοηγούνται στη Μάγχη μόνο ενώ βρίσκονται στην επιφάνεια», πρόσθεσε.

Το περιστατικό έρχεται δύο εβδομάδες αφότου το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου εντόπισε μια ρωσική φρεγάτα και ένα φορτηγό πλοίο μέσα από τη Μάγχη.

Τον Ιούνιο, ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο «μεταμφιέστηκε» χρησιμοποιώντας ένα πλαστό σήμα ταυτότητας ενώ ταξίδευε στη Μάγχη με δύο πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις, διαπίστωσε έρευνα του BBC Verify. Ταξίδεψε μαζί με δύο πλοία που είναι γνωστό ότι αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας – ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων των οποίων η ιδιοκτησία μπορεί να αποκρυφθεί και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων που έχουν υποστεί κυρώσεις.