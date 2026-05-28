Ο Σεργκέι Ναρύσκιν, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, κατηγόρησε την Πέμπτη τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι προβαίνει σε πρακτικές προετοιμασίες για αυτό που χαρακτήρισε «μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στην Ανατολή», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ναρύσκιν φέρεται επίσης να δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οπλίζεται με ταχείς ρυθμούς και μετατρέπεται σε στρατιωτική συμμαχία «στραμμένη κατά της Ρωσίας».

Οι χώρες του NATO εξασκούνται σε σενάρια επιθέσεων κατά της Ένωσης Ρωσίας και Λευκορωσίας στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών ασκήσεων, δήλωσε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού.



«Κατά τη διάρκεια πολυάριθμων στρατιωτικών ασκήσεων – και όπως αναφέρατε σήμερα, σχεδόν επτά διεξάγονται ταυτόχρονα – οι ένοπλες δυνάμεις του NATO εξασκούνται σε σενάρια εξαπόλυσης πληγμάτων κατά της Ένωσης Κρατών», δήλωσε ο Σοϊγκού σε συνάντηση με τον κρατικό γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λευκορωσίας.



Σύμφωνα με τον Σοϊγκού, οι δυτικές χώρες δεν κρύβουν πλέον τα επιθετικά τους σχέδια απέναντι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επανεμφανίζεται ταχύτατα η ναζιστική ιδεολογία, ενώ η ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου «ξαναγράφεται ενεργά».



Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας χαρακτήρισε τη Λευκορωσία τον στενότερο σύμμαχο της Ρωσίας, με τον οποίο – όπως είπε – η Μόσχα δεν μοιράζεται απλώς σχέσεις καλής γειτονίας αλλά «πραγματικά αδελφικούς δεσμούς».

