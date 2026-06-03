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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το «παρών» στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την επικείμενη σύνοδο ως πιθανώς τη σημαντικότερη στην ιστορία της Συμμαχίας.

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«Πιστεύω ότι η επόμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι ίσως η πιο σημαντική που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως στις εργασίες της συνόδου, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος θα παραστεί προσωπικά».