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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το «παρών» στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την επικείμενη σύνοδο ως πιθανώς τη σημαντικότερη στην ιστορία της Συμμαχίας.

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🔴 BREAKING: US President Donald Trump will attend the NATO meeting of heads of state that is taking place in Turkey in July, Secretary of State Marco Rubio confirms.



“I think the next meeting of NATO and Turkey in July is probably the most important meeting in NATO’s history,… pic.twitter.com/vOjRH1jAGK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

«Πιστεύω ότι η επόμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι ίσως η πιο σημαντική που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως στις εργασίες της συνόδου, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος θα παραστεί προσωπικά».