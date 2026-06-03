Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το «παρών» στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Κατά την κατάθεσή του ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την επικείμενη σύνοδο ως πιθανώς τη σημαντικότερη στην ιστορία της Συμμαχίας.
🔴 BREAKING: US President Donald Trump will attend the NATO meeting of heads of state that is taking place in Turkey in July, Secretary of State Marco Rubio confirms.— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026
“I think the next meeting of NATO and Turkey in July is probably the most important meeting in NATO’s history,… pic.twitter.com/vOjRH1jAGK
«Πιστεύω ότι η επόμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι ίσως η πιο σημαντική που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως στις εργασίες της συνόδου, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος θα παραστεί προσωπικά».