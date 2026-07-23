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Η Συμμαχία αποφάσισε την υλοποίηση ενός προγράμματος ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αποθήκευσης και διανομής καυσίμων σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Οι νέες επενδύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας, στην αναβάθμιση των υποδομών και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των συμμαχικών δυνάμεων σε συνθήκες επιχειρήσεων.

Μέρος των πόρων θα κατευθυνθεί στη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ουκρανίας μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης και του κοινού κέντρου στρατιωτικής συνεργασίας που έχει θεσπίσει το ΝΑΤΟ.

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Το ΝΑΤΟ περνά πλέον από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση των μεγάλων επενδύσεων. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Κοινό Χρηματοδοτικό Σχέδιο 2027-2031, το οποίο προβλέπει σημαντική αύξηση των κοινών πόρων της Συμμαχίας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της σε στρατιωτικές ενεργειακές υποδομές.

Κοινή χρηματοδότηση στα 6,5 δισ. ευρώ

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Η απόφαση καθορίζει τις οικονομικές ανάγκες της Συμμαχίας για την επόμενη πενταετία, ώστε οι κοινές δαπάνες να συμβαδίζουν με τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που δημιουργεί το ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.

Παράλληλα εγκρίθηκαν τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης για το 2027, που αφορούν:

τον Στρατιωτικό Προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ,

τον Πολιτικό Προϋπολογισμό,

το Πρόγραμμα Επενδύσεων για την Ασφάλεια.

Η συνολική κοινή χρηματοδότηση ανέρχεται πλέον έως και στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Επένδυση-μαμούθ 27 δισ. ευρώ για καύσιμα

Η σημαντικότερη όμως απόφαση αφορά το νέο NATO Fuel Supply Chain Capability Programme Plan, ένα πρόγραμμα ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του δικτύου αποθήκευσης και διανομής καυσίμων της Συμμαχίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

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αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων,

δημιουργία νέων αποθηκών καυσίμων,

ανάπτυξη νέων αγωγών μεταφοράς,

επέκταση των ενεργειακών υποδομών προς την ανατολική και νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Στόχος είναι οι στρατιωτικές δυνάμεις να διαθέτουν απρόσκοπτη τροφοδοσία ακόμη και σε συνθήκες πολεμικών επιχειρήσεων.

Προσαρμογή στις νέες απειλές

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας στις αρχές Ιουλίου, όπου οι σύμμαχοι συμφώνησαν να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία και να επιταχύνουν την παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών.

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Συνεχίζεται η στήριξη στην Ουκρανία

Μέρος των νέων πόρων θα κατευθυνθεί επίσης στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία μέσω της αποστολής NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU), αλλά και του κοινού κέντρου ανάλυσης, εκπαίδευσης και στρατιωτικής συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Όπως επισημαίνει η Συμμαχία, οι κοινές χρηματοδοτήσεις δεν αφορούν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά συνολικά τις δυνατότητες αποτροπής, τη στρατιωτική ετοιμότητα, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές διοίκησης και ελέγχου και τη συλλογική άμυνα για περίπου ένα δισεκατομμύριο πολίτες των κρατών-μελών.

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