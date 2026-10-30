Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance υπέστη μια σύνθετη κυβερνοεπίθεση, με τις εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες να ανέρχονται στο ποσό των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η παραβίαση δεν περιορίστηκε σε έναν φορητό υπολογιστή, ενώ έχει ήδη δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Binance διαβεβαίωσε τους χρήστες ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν ασφαλή, δεσμευόμενη να καλύψει το σύνολο των απωλειών μέσω ιδίων κεφαλαίων και του ταμείου SAFU.

Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων blockchain εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται οργανωμένη ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε πτώση στις τιμές σημαντικών κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin και το Ether, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συναλλαγών στις αγορές.

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Έντονη ανησυχία προκαλεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Binance, καθώς το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως παραδέχθηκε ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό ασφαλείας, αλλά για μια σύνθετη και εκτεταμένη επίθεση.

Η Binance, η οποία αριθμεί περίπου 300 εκατομμύρια χρήστες, εκτιμά ότι η οικονομική ζημιά ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται, θα μπορούσε να συνιστά τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, προκαλώντας σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

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Η δεύτερη ανακοίνωση της εταιρείας έδειξε ότι η αρχική εκτίμηση για παραβίαση ενός φορητού υπολογιστή δεν αποτύπωνε την πλήρη έκταση του περιστατικού. Η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε πρόσθετα σημεία παραβίασης, με την Binance να συνεργάζεται πλέον με τις αρμόδιες αρχές και εταιρείες ανάλυσης δεδομένων blockchain.

Οι νέες αποκαλύψεις της Binance

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η Binance ανέφερε ότι η αρχική έρευνα είχε δείξει πως το περιστατικό ενδέχεται να συνδεόταν με έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε επιπλέον σημεία εισβολής, επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα της επίθεσης.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι θα καλύψει το σύνολο των απωλειών μέσω του ταμείου SAFU (Secure Asset Fund for Users), αλλά και με ίδια κεφάλαια, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα των χρηστών παραμένουν ασφαλή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι αναλήψεις αναμένεται να επανεκκινήσουν εντός 45 ωρών από τη σχετική ενημέρωση, ενώ οι καταθέσεις δεν έχουν επηρεαστεί.

Όπως διευκρίνισε, οι εκροές κεφαλαίων σταμάτησαν μετά την προσωρινή αναστολή των αναλήψεων. Σε συνεργασία με τους εταίρους της, η Binance έχει ήδη καταφέρει να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην ανακοίνωσή της σημείωσε:

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«Η αρχική μας έρευνα υπέδειξε ότι το περιστατικό ασφαλείας ενδέχεται να αφορούσε έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης.

Πρόκειται για μια σύνθετη επίθεση και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, για την επίλυση του ζητήματος. Συνεχίζουμε τη συλλογή στοιχείων και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Η Binance θα καλύψει όλες τις απώλειες μέσω του ταμείου SAFU και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή.

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Παραμένουμε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη των αναλήψεων εντός 45 ωρών. Οι καταθέσεις δεν έχουν επηρεαστεί».

Investigation update: Our initial investigation suggested that the security incident may have involved a compromised laptop, however our subsequent investigation has uncovered additional points of breach. This was a complex attack, and we are doing all we can in coordination with law enforcement to resolve it. We are still gathering the facts, and will share more directly as we have them. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We are still on track towards the expected timeline to resume the withdrawal service in 45 hours. Deposits remain unaffected. The outflows ceased when we paused withdrawal service earlier. We are still working with partners to freeze many of the impacted assets, and have frozen around $3 billion thus far. We will continue to provide further updates through official Binance channels as more verified information becomes available. — Binance (@binance) October 30, 2026

«Δείχνουν» Βόρεια Κορέα οι έρευνες

Την ίδια ώρα, εταιρείες ανάλυσης και παρακολούθησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται οργανωμένη ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα.

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Η εταιρεία TRM Labs απέδωσε την κλοπή σε επίλεκτη ομάδα Βορειοκορεατών χάκερ, επικαλούμενη ισχυρά στοιχεία από την ανάλυση δεδομένων εντός και εκτός blockchain.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η Pangolin Intelligence, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αναλυτής της, ο οποίος μίλησε στο CNN διατηρώντας την ανωνυμία του, ανέφερε ότι η εκτίμηση βασίζεται στη δραστηριότητα που καταγράφηκε στο blockchain, σε συνδυασμό με πληροφορίες από προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται σε βορειοκορεατικές ομάδες.

«Πιστεύω ότι το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι μόλις έχει ξεκινήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να ενεργοποιήσει δίκτυα ξεπλύματος χρήματος για να ρευστοποιήσει τα κλεμμένα κεφάλαια.

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Από την πλευρά της, η Chainalysis ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τις κινήσεις των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μεταφέρονται μέσω διαφορετικών δικτύων blockchain, μεταξύ των οποίων το Bitcoin και το Ethereum. Εκπρόσωπός της δήλωσε στο CNN ότι η εταιρεία θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα.

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Οι εκτιμήσεις αυτές, πάντως, αποτελούν συμπεράσματα των εταιρειών ανάλυσης και δεν συνιστούν επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας των δραστών.

Τι είχε αποκαλύψει η αρχική έρευνα

Στην πρώτη ανακοίνωσή της, η Binance είχε αναφέρει ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από τον φορητό υπολογιστή μηχανικού DevOps, δηλαδή εργαζομένου που ασχολείται με την ανάπτυξη και τις υποδομές λογισμικού.

Σύμφωνα με την αρχική τεχνική εκτίμηση, η πρόσβαση αυτή επέτρεψε σε εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα service container και να υποβάλει μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ανάληψης.

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Η εταιρεία είχε διευκρινίσει ότι δεν είχε εντοπίσει ενδείξεις διαρροής ιδιωτικών κλειδιών των πορτοφολιών, ενώ είχε δεσμευτεί να δημοσιεύσει αναλυτική τεχνική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη επαλήθευση των στοιχείων.

Ως άμεσα μέτρα ασφαλείας, η Binance ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ανακάλεσε την εξουσιοδότηση της επηρεαζόμενης διεύθυνσης και κινητοποίησε τις διωκτικές αρχές και συνεργαζόμενες εταιρείες ανάλυσης blockchain, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάκτηση των κεφαλαίων.

Η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη έκθεση Proof of Reserves, δηλαδή αποδεικτικών στοιχείων αποθεματικών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Binance υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους χρήστες της αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της.

Binance’s initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: – temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; – revoked the affected address authorisation; – engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία την Παρασκευή.

Το Bitcoin (BTC) υποχώρησε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στα 76.368 δολάρια, ενώ το Ether (ETH) σημείωσε πτώση άνω του 3%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, στα 2.178 δολάρια.

Το BNB, ένα κρυπτονόμισμα που κυκλοφόρησε αρχικά με την ονομασία Binance Coin και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή προμηθειών συναλλαγών στην Binance, κατέγραφε πτώση 5% το τελευταίο 24ωρο, στα 709,70 δολάρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων CoinGecko.

Οι μετοχές της Coinbase Global, του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, υποχώρησαν κατά 4,8%, ενώ οι μετοχές της Strategy, εταιρείας που αγοράζει Bitcoin, σημείωσαν πτώση σχεδόν 6% στις παρατεταμένες μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ.