Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance φέρεται να έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, με τους χάκερ να αφαιρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ανάλυσης TRM Labs αποδίδει την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και φέρεται να ολοκλήρωσε τη μεταφορά των κεφαλαίων μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των καταθέσεων και αναλήψεων, διαβεβαιώνοντας τους χρήστες της ότι θα καλύψει τις απώλειες και ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν προστατευμένα.

Παρά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι δράστες φέρονται να διατηρούν τον έλεγχο κεφαλαίων ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στην αγορά, οδηγώντας το Bitcoin σε υποχώρηση της τάξεως του 5%.

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Κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας άνω των 6,3 δισ. δολαρίων φέρεται να εκλάπησαν από την Binance, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διεθνώς. Εφόσον επιβεβαιωθεί το μέγεθος της ζημιάς, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Όπως εκτιμά η εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, πίσω από την επίθεση βρίσκεται ομάδα χάκερ με διασυνδέσεις στη Βόρεια Κορέα. Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων, διαβεβαιώνοντας τους χρήστες της ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν προστατευμένα και ότι θα αναλάβει την κάλυψη των απωλειών.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς οι δράστες φέρονται να μετέφεραν τεράστια ποσά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας πολλαπλά δίκτυα blockchain.

Το Sky News περιγράφει την υπόθεση ως μία από τις μεγαλύτερες κλοπές στην οικονομική ιστορία, ενώ ειδικοί της αγοράς κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή ληστεία χρηματοπιστωτικού μεγέθους. Παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει για τον περιορισμό της ζημιάς, σημαντικό μέρος των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δραστών.

Η δράση της TraderTraitor και η επιχείρηση των 20 λεπτών

Η TRM Labs αποδίδει την κυβερνοεπίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και ειδικεύεται σε επιθέσεις κατά ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιχείρηση εκτελέστηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, αν και η προετοιμασία της είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα.

Ο Άρι Ρέντμπορν, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, ανέφερε στο Sky News ότι οι χάκερ κατάφεραν να μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain, μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική κυβερνοεπίθεση, τόσο λόγω της οικονομικής της έκτασης όσο και εξαιτίας της αντίδρασης που προκάλεσε. Ελάχιστα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με μια κλοπή τέτοιου μεγέθους», σημείωσε.

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Η TraderTraitor έχει βρεθεί στο επίκεντρο και προηγούμενων ερευνών. Το FBI τη συνέδεσε με την επίθεση που σημειώθηκε το 2025 στην πλατφόρμα Bybit, από την οποία αφαιρέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η ζημιά στην Binance ανέρχεται στα 6,3 δισ. δολάρια, το νέο περιστατικό θα ξεπεράσει κατά πολύ την προηγούμενη υπόθεση.

Ο Ρέντμπορν υπογράμμισε ότι η επίθεση αποκαλύπτει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες του κλάδου απέναντι σε καλά οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά με εντυπωσιακή ταχύτητα.

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Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 3 δισ. δολαρίων – Στα 2,4 δισ. όσα φέρονται να ελέγχουν οι δράστες

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες για τον περιορισμό της πρόσβασης των χάκερ σε μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν ήδη δεσμευτεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων, προκειμένου να εμποδιστεί η περαιτέρω μετακίνησή τους ή η μετατροπή τους σε ρευστό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, οι δράστες εξακολουθούν να ελέγχουν Bitcoin και Ether συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων.

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Η δέσμευση των συγκεκριμένων κεφαλαίων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιστραφούν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Όπως εξήγησε ο Τσάπιν Φέι, εκτελεστικός διευθυντής της Crypto Watchdog, το πάγωμα ορισμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, χωρίς όμως να διασφαλίζει την τελική ανάκτησή τους.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, τόνισε ότι οι χρήστες χρειάζονται ξεκάθαρη ενημέρωση τόσο για την προστασία των χρημάτων τους όσο και για τις διαδικασίες αποζημίωσης σε περίπτωση απωλειών.

Η Binance διαβεβαιώνει ότι θα καλύψει τις απώλειες

Η Binance, η οποία δηλώνει ότι εξυπηρετεί περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία επείγουσας διερεύνησης του περιστατικού.

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Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα κεφάλαια των πελατών της δεν διατρέχουν κίνδυνο.

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Παράλληλα, δεσμεύτηκε να καλύψει τις οικονομικές απώλειες που συνδέονται με την κυβερνοεπίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δώσει πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραβίαση.

Σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η ομάδα ασφαλείας της εξετάζει κατά προτεραιότητα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Επιπλέον, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους χρήστες να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενες απόπειρες εξαπάτησης, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά συχνά αξιοποιούνται από επιτήδειους για τη διενέργεια νέων απατών.

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Την εκτίμηση ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση επιβεβαίωσε και ο συνιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, αναγνωρίζοντας ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια.

Υποχώρηση 5% για το Bitcoin – Μεγαλύτερες απώλειες για τα μικρότερα κρυπτονομίσματα

Η είδηση της επίθεσης επηρέασε άμεσα τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας έντονη μεταβλητότητα και σημαντικές απώλειες.

Το Bitcoin υποχώρησε περίπου 5% μέσα σε διάστημα 24 ωρών, φτάνοντας κοντά στα 77.000 δολάρια γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Βρετανίας.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση που δέχθηκαν αρκετά μικρότερα κρυπτονομίσματα, με τις απώλειες σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν το 10%.

Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, αρχισυντάκτρια της ανεξάρτητης οικονομικής έκδοσης The Blind Spot και πρώην δημοσιογράφος των Financial Times, σχολίασε ότι η υποχώρηση των τιμών είναι μεν αξιοσημείωτη, δεν ξεφεύγει όμως από τα συνηθισμένα δεδομένα μιας αγοράς που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δεσμοί μεταξύ των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της Wall Street.

Στο επίκεντρο οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε ανάλογες κυβερνοεπιθέσεις.

Η Καμίνσκα χαρακτήρισε την επιχείρηση ιδιαίτερα σύνθετη και καλά οργανωμένη, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι φόβοι για τη χρήση αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση κενών ασφαλείας στις χρηματοπιστωτικές υποδομές.

Παράλληλα, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων λειτουργεί σε ένα πλήρως αποκεντρωμένο περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, πολλές από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών, αλλά και ορισμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό συγκέντρωσης εξουσίας και ελέγχου, θυμίζοντας σε αρκετά σημεία το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η βασική διαφορά, ωστόσο, αφορά την προστασία των χρηστών σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Σε αντίθεση με τις τραπεζικές καταθέσεις, τα κεφάλαια που βρίσκονται σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων δεν καλύπτονται απαραίτητα από αντίστοιχους μηχανισμούς εγγύησης.

«Όταν αυτά τα συστήματα παραβιάζονται ή καθίστανται αφερέγγυα, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε δανειστή έσχατης ανάγκης ή σε ταμείο εγγύησης καταθέσεων, όπως συμβαίνει στις τράπεζες. Οι καταθέτες μένουν ουσιαστικά μόνοι τους», τόνισε.

Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης στη Wall Street;

Ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα που προκύπτει από την υπόθεση αφορά το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει συνολικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Καμίνσκα σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί εάν το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ολοένα στενότερη σύνδεση των ψηφιακών αγορών με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργεί πλέον πραγματικές πιθανότητες μετάδοσης μιας κρίσης από τον έναν τομέα στον άλλο.

Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Κλόντιους, διευθύνων σύμβουλος της Asymmetric Research, ανέφερε ότι τα χαρακτηριστικά της επίθεσης, ο βαθμός προετοιμασίας και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν παραπέμπουν σε ομάδες κυβερνοεγκληματιών με διασυνδέσεις στη Βόρεια Κορέα.

Ο Έρικ Τζαρντίν, επικεφαλής έρευνας της Chainalysis, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, η οποία μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των κλεμμένων κεφαλαίων και στον περιορισμό των μετακινήσεών τους.

Όπως επισήμανε, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αποτελούν διαχρονικά ελκυστικούς στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες, καθώς συγκεντρώνουν τεράστια χρηματικά ποσά, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.

«Παρά τη μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου περιστατικού, οι επιθέσεις σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κάθε πλατφόρμα οφείλει να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής», κατέληξε.