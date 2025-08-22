Αλλάζει το τοπίο για τα κρυπτονομίσματα (crypto) στη χώρα μας, με το υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να θεσπίζουν κανόνες για το σύνολο του χώρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ERTNews, εταιρείες που εμπλέκονται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών θα ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης: Θα περνούν από Επιτροπή, με προκαταρκτική συνάντηση και στη συνέχεια θα καλούνται να παρουσιάζουν πλήρη φάκελο αδειοδότησης, που περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλάνο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών. Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, η αίτηση επιστρέφεται για συμπλήρωση και η τελική έγκριση ή απόρριψη έρχεται μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες.

Όλα τα βήματα προβλέπονται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η οποία μεταφέρει το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA. Οι υπηρεσίες που θα παραμείνουν στην αγορά θα έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας» και οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τις «σκανάρουν» προτού αποφασίσουν να αγοράσουν υπηρεσίες τους. Όποια πλατφόρμα δεν πάρει άδεια από την Επιτροπή, δεν θα μπορεί να απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες- οπότε μεγάλα ανταλλακτήρια θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τους ελληνικούς κανόνες αν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η νέα διαδικασία θα συνδεθεί με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορούν να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων, ενώ σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και ακόμα και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Όσον αφορά στη φορολόγηση, οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου αναμένονται το φθινόπωρο, μετά την υποβολή των προτάσεων της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει τον καθορισμό του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η υπεραξία που προκύπτει μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της πώλησής τους θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζονται τα ποσά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Δεν αποκλείεται για τις εταιρείες να επιβληθεί υψηλότερος συντελεστής.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή ΦΠΑ 24% σε ορισμένες υπηρεσίες γύρω από τα crypto, χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς των ίδιων των συναλλαγών.Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση που θα ετοιμάσει η κυβέρνηση θα προβλέπει και την υποχρεωτική δήλωσή τους στο φορολογικό έντυπο Ε1.