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Στο φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, εμφανίζεται η κόρη του ηγέτη, Κιμ Τζου Ε, η οποία συμμετείχε σε δραστηριότητες σκι στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις.

Οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν εν μέσω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά την επίσκεψή του στην Κίνα.

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, τονίζοντας τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση και την έλλειψη σχετικών ενδείξεων από τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας.

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Με ένα τσιγάρο στο χέρι, γυαλιά ηλίου και καθισμένος σε μια δερμάτινη πολυθρόνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίζεται σε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή του σε τουριστικό συγκρότημα με χιονοδρομικές εγκαταστάσεις, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη μέσα στην εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε το Associated Press μέσω του AFP, στις φωτογραφίες ο Κιμ εμφανίζεται χαμογελαστός, να καπνίζει και να απολαμβάνει τη θέα, ενώ πίσω του βρίσκεται η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου.

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Οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Κιμ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα.

«Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του, διευκρινίζοντας ότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης εξαρτάται και από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, με τις επαφές τους να αποτελούν μια πρωτοφανή εξέλιξη στις σχέσεις των δύο χωρών.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin pic.twitter.com/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν στις πίστες του σκι

Στο φωτογραφικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA, ξεχωρίζει και η παρουσία της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η νεαρή κοπέλα εμφανίζεται να κάνει σκι φορώντας λευκή στολή, χωρίς να διακρίνεται να φορά προστατευτικό κράνος.

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Η παρουσία της έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχουν εκτιμήσει ότι ο πατέρας της ενδέχεται να την προετοιμάζει για τη μελλοντική διαδοχή στην ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, που αναμετέδωσε τις πληροφορίες του KCNA, τον Κιμ συνόδευαν στην επίσκεψη η σύζυγός του, η κόρη του και ανώτατοι αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος.

REUTERS

Η επίσκεψη στο Σαμτζιγιόν και το χιονοδρομικό συγκρότημα

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα την τουριστική περιοχή Σαμτζιγιόν, στην επαρχία Ριανγκάνγκ, κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας με την Κίνα.

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REUTERS

Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του επιθεώρησε έργα τουριστικών υποδομών, μεταξύ των οποίων το υπό κατασκευή χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Φοθάε, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τον σιδηροδρομικό σταθμό και τις εργασίες ανακατασκευής του αεροδρομίου της περιοχής.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των κατασκευών, χαρακτηρίζοντας τις εγκαταστάσεις άψογες και επαινώντας την προσοχή που έχει δοθεί στις λεπτομέρειες.

Παράλληλα, φέρεται να εντυπωσιάστηκε από το φυσικό τοπίο, το οποίο, όπως μεταδόθηκε, του θύμισε μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος.

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REUTERS

Η περιοχή Σαμτζιγιόν βρίσκεται κοντά στο όρος Παεκτού, το οποίο έχει ιδιαίτερη συμβολική και ιστορική σημασία για τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με την επίσημη αφήγηση της χώρας, εκεί βρίσκεται η γενέτειρα του πατέρα του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Kim Jong Un en visite dans une station de ski avec sa famille

Des images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne KCTV montrent le dirigeant Kim Jong Un en visite dans la station touristique de Samjiyon, dans la province de Ryanggang, où il inspecte les pistes de ski, les… pic.twitter.com/HcFbi9YGai — Le Figaro (@Le_Figaro) November 17, 2026

Πόσο πιθανή είναι μια συνάντηση του Κιμ με τον Τραμπ

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης του Κιμ κοντά στα κινεζικά σύνορα έχει τροφοδοτήσει σενάρια για πιθανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στην Κίνα για τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), που φιλοξενείται στη Σενζέν.

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Ωστόσο, αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις πως προετοιμάζεται μια νέα επαφή των δύο ηγετών.

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Μάλιστα, η Σενζέν απέχει περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το Σαμτζιγιόν, όπου βρίσκεται ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Korea Institute for National Unification, δήλωσε στο AFP ότι η ανακοίνωση του KCNA δεν περιλαμβάνει κάποιο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στοιχεία που να υποδηλώνουν προετοιμασία για συνάντηση.

Όπως εκτίμησε, η επίσκεψη του Κιμ δύσκολα μπορεί να συνδεθεί με ενδεχόμενες συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά μέσα στην εβδομάδα.

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Έτσι, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ και το ενδιαφέρον που έχουν προκαλέσει οι νέες φωτογραφίες του Βορειοκορεάτη ηγέτη, το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης των δύο παραμένει αβέβαιο.