Έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ωστόσο πως ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση και γεμάτος ενέργεια, παρά την ηλικία των 79 ετών και τις πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα USA Today, ο Βανς ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί τον εαυτό του έτοιμο να αναλάβει τη θέση του προέδρου σε περίπτωση που κάτι συμβεί στον Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη:

«Ναι, πράγματα μπορούν πάντα να συμβούν. Ναι, τραγικά γεγονότα συμβαίνουν. Και αν –ο Θεός να φυλάει– υπάρξει μια τέτοια τραγωδία, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη εκπαίδευση από αυτή που έχω λάβει τους τελευταίους έξι μήνες».

Ωστόσο, ο νεαρός αντιπρόεδρος έσπευσε να υπογραμμίσει πως δεν τίθεται ζήτημα αντοχών ή ικανότητας του Τραμπ να ασκήσει τα καθήκοντά του:

«Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο πρόεδρος είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, πλέον, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Βανς, αντίθετα, είναι ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ενεργητικότητα του προέδρου:

«Έχει απίστευτη ενέργεια. Παρότι οι περισσότεροι συνεργάτες του είναι μικρότεροι σε ηλικία, εκείνος είναι που μένει ξύπνιος ως αργά, κάνει τα τελευταία τηλεφωνήματα της ημέρας και είναι ο πρώτος που ξεκινά τις επαφές του το πρωί».

Οι δηλώσεις του Βανς έγιναν λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια – μια διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος που εντοπίστηκε ύστερα από ελαφρύ πρήξιμο στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό, η κατάσταση αποδίδεται σε «ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών» εξαιτίας των συχνών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης. Εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν απέκλεισαν σοβαρότερα προβλήματα, όπως θρόμβωση ή καρδιακή ανεπάρκεια.