Η Ρωσία τους τελευταίους μήνες χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας έναν πύραυλο cruise η μυστική ανάπτυξη του οποίου είχε κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από μια συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων κατά την πρώτη του θητεία ως προέδρου, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Τα σχόλια του Αντρίι Σίμπιχα είναι η πρώτη επιβεβαίωση περί χρήσης του εκτοξευόμενου από το έδαφος πυραύλου 9M729 σε πολεμικές επιχειρήσεις- στην Ουκρανία ή αλλού. Η Ρωσία εκτόξευσε τέτοιους πυραύλους κατά της Ουκρανίας 23 φορές από τον Αύγουστο, είπε στο Reuters ένας άλλος ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος. Η Ουκρανία επίσης κατέγραψε δύο εκτοξεύσεις του 9Μ729 από τη Ρωσία το 2022, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή.

Advertisement

Advertisement

O Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας όταν ρωτήθηκε σχετικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο 9Μ729 ήταν ο λόγος που οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη συνθήκη INF για τα πυρηνικά όπλα το 2019. Η Ουάσινγκτον είπε ότι ο πύραυλος παραβίαζε τη συνθήκη και θα μπορούσε να χτυπήσει πέρα από το όριο των 500 χλμ, αν και η Ρωσία το είχε αρνηθεί αυτό. Ο πύραυλος, που μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει εμβέλεια 2.500 χλμ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Missile Threat του Center for Strategic and International Studies στην Ουάσινγκτον.

Στρατιωτική πηγή είπε πως ένας 9Μ729 που εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου είχε πετάξει πάνω από 1.200 χλμ μέχρι τον στόχο του στην Ουκρανία.

«Η χρήση από τη Ρωσία του απαγορευμένου από την ΙΝF 9Μ729 εναντίον της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες επιδεικνύει την έλλειψη σεβασμού του Πούτιν απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Σίμπιχα.

O ίδιος είπε στο Reuters πως το Κίεβο υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και ότι η Ρωσία θα έπρεπε να βρεθεί ενώπιον της μέγιστης δυνατής πίεσης για να εξαναγκαστεί σε ειρήνη, λέγοντας πως η ενίσχυση των ουκρανικών δυνατοτήτων μακράς εμβέλειας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πειστεί η Μόσχα να δώσει τέλος στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της δώσει πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk που δεν απαγορεύονταν από την INF, επειδή τότε εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα. Η Ρωσία λέει πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από Reuters