Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τον πλανήτη την Πέμπτη ανακοινώνοντας πως έδωσε οδηγία στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αρχίσουν να «δοκιμάζουν τα πυρηνικά μας όπλα», καθώς οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, μα θα φτάσει στα ίδια εντός πέντε ετών» δήλωσε ο Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια μιας 90 λεπτών ακρόασης το πρωί της Πέμπτης στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, ο αντιναύαρχος Ρίτσαρντ Κορέλ, που προοριζόταν να αναλάβει διοικητής των πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ, βρέθηκε απέναντι σε ένα «μπαράζ» ερωτήσεων για τα σχόλια του Τραμπ- κάτι που αντιπροσωπεύει τη σύγχυση που προκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος εντός και εκτός της Ουάσινγκτον.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ρώτησε τον Κορέλ αν μια επανέναρξη των αμερικανικών εκρηκτικών πυρηνικών δοκιμών θα ήταν αποσταθεροποιητική, πυροδοτώντας μια παγκόσμια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.

«Εάν επιβεβαιωθώ ως διοικητής της STRATCOM, ο ρόλος μου θα ήταν να παρέχω στρατιωτικές συμβουλές σε οποιεσδήποτε συζητήσεις από εδώ και στο εξής όσον αφορά στις δοκιμές» ανέφερε ο Κορέλ.

Ο αντιναύαρχος, στον οποίο ο Τραμπ ανέθεσε στις αρχές του Σεπτεμβρίου την ηγεσία της STRATCOM (Strategic Command- τη Διοίκηση Στρατηγικών Όπλων των ΗΠΑ), αντικείμενο της οποίας είναι δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής και πληγμάτων, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις κατά την ακρόαση. Κάποια στιγμή ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ τον ρώτησε αν η ανάρτηση του Τραμπ θα μπορούσε να έχει να κάνει με τα ίδια τα συστήματα μεταφοράς των όπλων, όπως πχ πυρηνοκίνητους πυραύλους, αντί για δοκιμαστικές εκρήξεις πυρηνικών όπλων. «Δεν έχω γνώση για τις προθέσεις του προέδρου. Συμφωνώ ότι θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία» απάντησε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν την Πέμπτη αν ο Τραμπ ήθελε δοκιμές συστημάτων που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές ή τερματισμό του 33 ετών μορατόριουμ σχετικά με πυρηνικές δοκιμές- εκρήξεις πυρηνικών όπλων, για το οποίο ειδικοί θεωρούν ότι θα «τάραζε τα νερά» και θα προκαλούσε τον κίνδυνο κλιμάκωσης από αντιπάλους, παραπέμποντας στον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε πως οι δοκιμές είχαν σκοπό να διασφαλιστεί πως το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο λειτουργεί σωστά.

Advertisement

Οι ΗΠΑ και άλλες πυρηνικές δυνάμεις έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να πυροδοτούν πραγματικές πυρηνικές κεφαλές, επιλέγοντας αντ’αυτού να κάνουν προσομοιώσεις υπολογιστή για να διατηρούν την ετοιμότητα των πυρηνικών τους οπλοστασίων.

«Δεν υπάρχει κάποιος καλός λόγος για να αρχίσουν ξανά οι εκρηκτικές πυρηνικές δοκιμές- βασικά θα έκανε τους πάντες στις ΗΠΑ λιγότερο ασφαλείς» είπε η Τάρα Ντροζντένκο, διευθύντρια του προγράμματος παγκόσμιας ασφαλείας στη Union of Concerned Scientists. «Οι ΗΠΑ έχουν πολλά να χάσουν και λίγα να κερδίσουν από την επανέναρξη δοκιμών» πρόσθεσε.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν πως ο Τραμπ, που συχνά επιχειρεί να προβάλει ισχύ ως διαπραγματευτική τακτική, πιθανότατα ήθελε να στείλει μήνυμα στη Μόσχα και το Πεκίνο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν όψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος είπε πως είχε δώσει οδηγία στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές «σε βάση ισότητας» και πρόσθεσε πως «η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα».

Advertisement

Μόνο η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές στον 21ο αιώνα, με την τελευταία το 2017.

Η Ρωσία, η οποία δοκίμασε δύο νέα πυρηνοκίνητα όπλα τις τελευταίες ημέρες, έχει κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον για τη διεξαγωγή αποκαλούμενων δοκιμών χαμηλής ισχύος/ απόδοσης και για έλλειψη διαφάνειας στο πυρηνικό της πρόγραμμα, μα δεν έχει πραγματοποιήσει πλήρους κλίμακας πυρηνική έκρηξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει προειδοποιήσει πως αν κάποια χώρα κάνει δοκιμή πυρηνικού όπλου, θα το κάνει και η Μόσχα, τόνισε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την Πέμπτη.

Advertisement

Η Κίνα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσπάθειες αμερικανικών κυβερνήσεων για συνομιλίες περί πυρηνικών όπλων. Το Πεκίνο παράλληλα κάνει σημαντικές προσπάθειες για ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου και δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές δυνάμεις αυτών των χωρών είναι αυτή τη στιγμή σημαντικά μεγαλύτερες.

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές, ανέφερε την Πέμπτη το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από Reuters

Advertisement

Advertisement