Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναδεικνύει εσωτερικές διαφωνίες στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα σχετικά με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο Βανς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, υποστήριξαν τη συμφωνία με την ιρανική πλευρά.

Αντίθετα, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ εξέφρασαν έντονη δυσπιστία για τις προθέσεις του Ιράν.

Η στάση του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη Σύνοδο Κορυφής των G7 προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανή διαφωνία.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνδέει την πρόοδο της συμφωνίας με την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από το Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

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Το «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» που υπεγράφη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφήνει περισσότερα ερωτήματα ανοιχτά, όπως για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και φανερώνει τις εσωτερικές ρηγματώσεις που επικρατούν εντός ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Το viral πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο που «πρόδωσε» το χάσμα στον Λευκό Οίκο

Ο Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στις επαφές με την ιρανική πλευρά, υποστήριξαν την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ εξέφρασαν δυσπιστία για τη διαπραγματευτική προσπάθεια.

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🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Η δυσαρέσκεια του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ιδιαίτερα έκδηλη και οι εκφράσεις του προσώπου του έγιναν viral στο X. Η γλώσσα του σώματός του βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στη Σύνοδο Κορυφής των G7, ο Μάρκο Ρούμπιο στεκόταν από πίσω του, διατηρώντας μια άβολη και αμήχανη στάση, υπονοώντας ότι δεν συμπλέει με την επίτευξη συμφωνίας με το σκληροπυρηνικό καθεστώς του Ιράν.

Το ανέκφραστο πρόσωπό του έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα από φιλοισραηλινούς λογαριασμούς που ακούν σφοδρή κριτική στον Πρόεδρο Τραμπ για το γεγονός ότι «άδειασε» τόσο τον παραδοσιακό στρατηγικό του εταίρο στη Μέση Ανατολή όσο και τον ιρανικό λαό.

The image says everything about the state of American foreign policy today.

The Trump administration appears to be reporting to its real patron.



President Trump boasts to the Emir of Qatar about opposing Benjamin Netanyahu’s efforts to defend Israel from Hezbollah terrorists. He… pic.twitter.com/TyqV4K1uRR — Hesam Orouji (@hesamorouji) June 17, 2026

I love Marco Rubio. pic.twitter.com/hhstfAzVyV — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) June 17, 2026

💔☹️



Please pray for Marco Rubio 🙏

We all know what’s happening inside his heart and head right now.



May G-d bless him with the strength and wisdom. pic.twitter.com/dxQQBXBbh7 Advertisement June 17, 2026

Rubio does not look happy.pic.twitter.com/S8V4Q2jk3X — Eylon Levy (@EylonALevy) June 18, 2026

This is the face of a man with integrity.



He may look defeated, and understandably so. The deal that was reached and signed is 1,000% something Marco Rubio would never support if he were the one in charge.



But he is also a patriot. He respects the administration. He understands… pic.twitter.com/Rrm5bAQdkX — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 18, 2026

The image says everything about the state of American foreign policy today.

The Trump administration appears to be reporting to its real patron.



President Trump boasts to the Emir of Qatar about opposing Benjamin Netanyahu’s efforts to defend Israel from Hezbollah terrorists. He… pic.twitter.com/TyqV4K1uRR Advertisement June 17, 2026

Is nobody talking about this???



Throughout the press conference, Trump has been cracking jokes, and Rubio hardly laughed at any of them, while everyone else did. He kept a straight face the whole time.



JD has been on TV almost every day giving interviews.



Is this a strategy… pic.twitter.com/wJ5FuXA6ME — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να διατηρεί, τουλάχιστον προς το παρόν, ισχυρή πολιτική θέση εντός της κυβέρνησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία με την Τεχεράνη, γεγονός που του επιτρέπει να εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προεδρικού περιβάλλοντος.

Κατά την άποψη του ιδίου και του Υπουργού Πολέμου, η περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε σημαντικές υποχωρήσεις της Τεχεράνης είτε ακόμη και σε ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις που θα άνοιγαν τον δρόμο για αλλαγή καθεστώτος.

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Αμφιβολίες της CIA για τη βιωσιμότητα του συμφώνου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Ιράν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Όπως αναφέρουν, στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε διαδοχικές υψηλού επιπέδου συσκέψεις πριν από την ανακοίνωση, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξέτασαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα στις μυστικές τους επικοινωνίες σε σχέση με όσα μεταφέρουν στους διεθνείς διαμεσολαβητές και τις ΗΠΑ. Ο Ράτκλιφ και ο Ρούμπιο φέρονται να υποστήριξαν ότι, βάσει αυτών των δεδομένων, είναι αμφίβολο αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί τις πυρηνικές δεσμεύσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.

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Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πλαίσιο βασίζεται στην αρχή της “ανταποδοτικότητας”, με την πρόοδο να εξαρτάται από απτά βήματα της Τεχεράνης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς κρίσιμη αξιολόγηση της προόδου αναμένεται σε ορίζοντα δύο έως τριών εβδομάδων.

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Οι επικριτές της συμφωνίας, ωστόσο, εκτιμούν ότι το Ιράν ενδέχεται να αποκομίσει βραχυπρόθεσμα περισσότερα οφέλη από τις ΗΠΑ χωρίς να προχωρήσει στις απαιτούμενες πυρηνικές παραχωρήσεις.